Após concessão, Parque Nacional da Serra Geral inaugura tirolesa

Após quase dois anos de concessão, o Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul, inaugurou nesta sexta-feira (7) mais uma atração na busca de atrair público ao local. A tirolesa, considerada a mais alta da América Latina, fica a aproximadamente a 1.099 metros de altitude em relação ao nível do mar e parte do Alto do Mirante do cânion Fortaleza.

De acordo com o diretor da Urbia Cânions Verdes (empresa que assumiu o parque em 2021), Lindenor Cavalheiro, “o destino tem vocação para turismo internacional”. Ele ressalta que a visitação “vem em uma crescente, com intenção de se triplicar e até quadriplicar o número de pessoas com as condições que a gente vai criando para que elas possam passear e contemplar a natureza”.

Para o prefeito de Cambará do Sul, Ivan do Amaral Borges, a concessão era algo essencial para acontecer para o município e toda a região. “Não resta dúvidas de que, com a estrutura que está começando a ser implementada aqui, temos um forte ponto de apoio aos visitantes. Percebemos uma mudança no perfil turístico, que antes fazia percursos bate e volta e agora permanece um ou dois dias aqui”, avalia o gestor público.

Além disso, o gestor público destaca que “apesar do grande debate em relação à cobrança de ingresso”, a concessão trouxe 170 empregos diretos e indiretos e geração de mais impostos nos município, “que proporcionam melhorias para a própria população”.

Este diferencial no turista que procura a região também já é percebido pelos empreendedores locais. Segundo Yasmin Procksch, administradora da Pousada dos Coiotes, “o mesmo público que paga ingressos para as atrações de Gramado está vindo também para cá, pois o parque agora tem banheiros, bombeiros, ambulância”.



Conheça a Tirolesa

Com ponto de partida no Alto do Mirante, situado a aproximadamente 1.099 metros de altitude em relação ao nível do mar, a tirolesa conta com seis cabos de aço de 720 metros cada e pode alcançar uma velocidade média de 30km/h. A experiência completa dura entre 5 e 10 minutos e está disponível para quem tiver peso entre 40kg e 110kg. A atração está disponível das 10h às 16h.

A compra de ingressos pode ser efetuada diretamente na entrada da tirolesa ou na Urbia Store, dentro da área de convivência do Parque. O valor para curtir a aventura é R$ 150,00 por pessoa. Para visitar o parque, o ingresso individual é R$ 94,00 (as atrações são cobradas a parte).