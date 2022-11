Concessionária investirá mais de R$ 44,5 milhões nos parques de Cambará do Sul

Ao final do primeiro ano de concessão dos parques nacionais dos Aparados da Serra e da Serra Geral, em Cambará do Sul, já é possível perceber as mudanças estruturais na área de 30,4 mil hectares. Entre outubro de 2021 e outubro de 2022, a Urbia Cânions Verdes aportou R$ 20,5 milhões iniciais e, para 2023, projeta investir outros R$ 24 milhões. A estimativa da concessionária é chegar a 600 mil visitantes nos cinco primeiros anos da concessão que vai até 2051.

"Os investimentos iniciais foram sobretudo em reformas das infraestruturas e sistemas, com revitalização das edificações existentes e criação de pontos de alimentação e higiene", explica o diretor comercial da Urbia Cânions Verdes, Samuel Lloyd.

Os parques também tiveram revitalizados os sistemas de resgate, com treinamento de bombeiros civis. De acordo com o diretor, os sistemas de rádio operacional, de transmissão de dados, bilheteria e venda online também foram desenvolvidos. Uma das novidades é o chamado Sistema Juliete, que é uma cadeira adaptada para pessoas com mobilidade reduzida poderem chegar às atrações no Itaimbezinho, no cânion Fortaleza ou na trilha do Rio do Boi.

As melhorias também atendem a expectativa de grande retomada de turistas nos primeiros anos da concessão. "Foi implantada a gestão de resíduos, com coleta e destinação adequada, seguindo as orientações do Conselho Nacional do Meio Ambiente, além das instalações de sanitários com biodigestores e jardim filtrante nos principais pontos dos parques", destaca Lloyd.

Ainda neste ano, estão programadas atrações como o balanço infinito nos dois parques e a tirolesa, no Parque Nacional da Serra Geral. "Quem chega aos parques hoje em dia, percebe a melhoria na infraestrutura, mas principalmente uma preocupação em não descaracterizar o ambiente natural. O antigo Centro de Visitantes do Itaimbezinho tem banheiros novos e edificações revitalizadas, além da reforma dos mirantes nas trilhas, principalmente a do quebra-cangalha, no cânion Fortaleza, que antes era usada somente por pessoal especializado", conta o diretor.

Para o próximo ano, segundo ele, está programada a melhoria da estruturação do chamado food hall, com a conclusão do restaurante no Aparados da Serra. Novas trilhas também estão previstas. Além do balanço infinito, a Urbia pretende instalar ainda o pêndulo humano e o sky bike no Parque Nacional Aparados da Serra.