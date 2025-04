A música de Caetano e Bethânia

Caetano Veloso e Maria Bethânia Os irmãos, que incendiaram o Brasil com suas icônicas jubas ao iniciarem suas carreiras na década de 1960, mostraram que ainda são referência em Música Popular Brasileira. Com cerca de 35 mil pessoas, lotaram a Arena do Grêmio e encerraram de maneira triunfal a turnê conjunta iniciada em 2024 (Em Foco, Jornal do Comércio, edição de 25/03/2025). Show lindo, incrível! Perfeito nas apresentações tanto de Caetano quanto de Bethânia. O som e a organização também impecáveis. (Denise Melo de Mello)

Que matéria incrível! Vida longa à MPB. (Bianca Braz)

Showzaço! Milhares de espectadores ovacionaram esses dois ícones da música popular brasileira!! (Tarco Santos)

Marcas de Quem Decide 2025 O Jornal do Comércio apresentou no dia 24 de março os resultados da pesquisa. O estudo, promovido há 27 anos, é o único que mede a lembrança e a preferência das lideranças gaúchas (JC, 25/03/2025). Importante mostrar o trabalho das marcas que estão buscando se desenvolver no RS. (Armando Craveiro Cadima)

casas da Vila dos Brigadianos, na avenida Aparício Borges, em Porto Alegre As belas, foram cercadas por tapumes recentemente. Se a manutenção tivesse sido feita, as residências continuariam imponentes e poderiam abrigar famílias como antigamente. A dúvida, agora, é o que será feito no local (Coluna Começo de Conversa, JC, 26/03/2025). Podia ser mais uma UPA, uma escola ou um hospital com algumas especialidades e emergência. (Dalala Steinmetz Gross)

Não tem uso? Não tem recursos? Que vendam para a economia girar! (Gustavo Motta)

Alfajores Odara , com fábrica na Zona Norte de Porto Alegre, tem se consolidado como uma das principais marcas do segmento no Brasil. A marca projeta um crescimento de mais de 60% em 2025. Hoje, São Paulo passou o RS e já é o principal mercado da marca (Caderno GeraçãoE, JC, 27/03/2025). Muito legal ver o trabalho da Odara em expansão. Tive a oportunidade de conhecer a marca bem no início. Adoro quando chego nos restaurante e encontro o produto! Muito sucesso nessa jornada. (Daiany Rodrigues)