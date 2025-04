Vila dos Brigadianos está cercada por tapumes

As belas casas da Vila dos Brigadianos, na avenida Aparício Borges , em Porto Alegre, foram cercadas por tapumes recentemente. Se a manutenção tivesse sido feita, as residências continuariam imponentes e poderiam abrigar famílias como antigamente. A dúvida, agora, é o que será feito no local (Coluna Começo de Conversa, Jornal do Comércio, edição de 26/03/2025). É uma arquitetura histórica e bonita. Tomara não virar um monte de torres de prédios. (Renata Bornancini)

Vila dos Brigadianos II

Sempre achei lindas estas casas. E que bem construídas, resistiram a anos de descaso… Provavelmente irão abaixo e algum trambolho vai substituí-las. (Corina Amon)

Infraestrutura

projeto executivo da ponte entre Rio Grande e São José do Norte A publicação do edital para o, obra pleiteada na região há décadas, é vista como um marco para o desenvolvimento da metade Sul (JCSul, JC, 25/03/2025). Tomara que saia. Precisamos de ação e não só de falação. (João Maurício Hack Cardozo)

Infraestrutura II

Uma obra essencial para o desenvolvimento da região Sul. (Karina Freitas)

Comida vegana

a Capital possui uma oferta significativa de restaurantes que não servem carne Há 40 anos, o 20 de março é marcado pelo Dia Mundial Sem Carne, uma data de protesto que nasceu em 1985 com o objetivo de incentivar as pessoas a refletirem sobre o impacto do consumo de carne e os benefícios de uma alimentação mais saudável e sustentável. Em Porto Alegre, é unanimidade entre os empreendedores que. O Terracinho é um deles (Caderno GeraçãoE, Site do JC, 24/03/2025). Fui conhecer semana passada! Muitas delícias (isso que não sou vegana). (Ariela Palma)

Seleção Brasileira

Dorival Júnior não é mais técnico da seleção brasileira . O estopim para sua demissão foi o vexame na goleada sofrida para a Argentina na Data Fifa (Site do JC, 28/03/2025). O problema não é somente o técnico. Infelizmente a CBF não está nem aí para a Seleção Brasileira. Convocam jogadores com lesões, atletas que atuam no exterior com altos salários e que não demonstram garra, parecendo que estão diante da bola pela primeira vez. Se eles jogassem um terço do que jogam nos seus clubes, certamente seria um bom futebol. Esse negócio de testar jogador em cada partida não funciona. A Seleção Argentina, mesmo com a vantagem da classificação, mostrou um futebol de qualidade e comprovou o seu título de campeão. (Auxiliadora Alves Marinho)