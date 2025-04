O aumento dos casos de dengue em Viamão

aumento expressivo de casos de dengue em Viamão Em razão do, a prefeitura assinou um decreto de emergência para a instalação de um hospital de campanha do Exército. O decreto ocorre após o registro de pelo menos 899 casos da doença desde o início do ano (Jornal do Comércio, edição de 27/03/2025). Quem sabe investir mais em limpeza, para retirar as águas paradas, os pneus, os lixos? Investir mais em campanhas para que a população colabore com a limpeza dos locais e em materiais que matem esses mosquitos? (Lígia Fagundes Riesgo)

Dengue II

Quem sabe campanhas, investimentos em agentes e em vacinas? (Débora Winter)

Saúde

demandas do sistema de saúde de Porto Alegre, que enfrenta superlotação das emergências O governo do RS irá destinar, R$ 16 milhões, por meio do programa Assistir, para suprir as(JC, 25/03/2025). Já notaram que estão sempre "apagando incêndio"? Na realidade nada era para entrar em colapso, muito menos a saúde. (André Pereira)

Gastronomia

agora conta com um braço dedicado aos gelatos: a El Lato O Sabor de Luna, clássica operação com quitutes uruguaios em Porto Alegre, além de uma casa nova,(Caderno GeraçãoE, JC, 27/03/2025). Já com desejo dos gelatos, alfajor e medialunas. (Laura Estrázulas de Araújo)

Gastronomia II

O que já era bom, está ainda melhor! (Jeff Domingues)

Cadeia de hidrogênio

pretende lançar até o final do ano um laboratório de tecnologias de hidrogênio O Instituto do Petróleo e dos Recursos Naturais (IPR) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), em parceria com a Petronas Brasil,. O objetivo é trabalhar com toda a cadeia de hidrogênio, desenvolvendo processos e produtos, uma vez que é considerado como uma das maiores apostas quanto aos combustíveis que serão utilizados futuramente no planeta (JC, 26/03/2025). Excelente notícia para o RS. (Frederico Boschin)

Canoas

atraso no pagamento dos profissionais de saúde em três hospitais de Canoas Com o, na Região Metropolitana de Porto Alegre, desde dezembro, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) retomou o debate sobre a possibilidade de o Estado assumir a gestão das instituições (JC, 27/03/2025). É um caos nunca visto antes na cidade de Canoas. (Soraia Hütten)