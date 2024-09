Primeiro final de semana do Acampamento Farroupilha supera 200 mil visitantes

Com foco na solidariedade e nas ações de retomada devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio, o 42º Acampamento Farroupilha em Porto Alegre movimentou mais de 200 mil pessoas, no Parque Harmonia, no primeiro final de semana do evento. A movimentação deste domingo (8) já era sentida antes da chegada, com o congestionamento na avenida Aureliano de Figueiredo Pinto e a presença de bandeiras do Rio Grande do Sul em diversos pontos dentro e fora do parque.

Usando a bandeira do Estado como manto, o morador do bairro Cascata, na Zona Sul de Porto Alegre, Guilherme Franco Baierle, chegou ainda na manhã deste domingo e faz parte de um dos 187 piquetes. "Está tudo muito bom, venho de uma família que acompanha e participa todos os anos. O único ponto negativo é o preço das coisas, cada vez está mais alto".