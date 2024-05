"Caramelo", cavalo ilhado em teto na cidade de Canoas, é resgatado

O cavalo apelidado de Caramelo, que estava ilhado em um telhado na cidade de Canoas, foi resgatado por volta de 11h da manhã desta quinta-feira (9).

Uma equipe com veterinários do Exército conseguiu chegar ao local em botes e barcos e conseguiu anestesiar o animal.

O resgate mobilizou as redes sociais na quarta-feira (9) após a divulgação de imagens do cavalo no alto do telhado, rodeado de água. Ele ficou horas ilhado no bairro Mathias Velho.

A primeira-dama Janja Lula da Silva e diversos influencers, como Felipe Neto, pediram que fosse providenciado o resgate.