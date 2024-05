Animais resgatados da enchente aguardam seus donos em abrigos na Região Metropolitana

Diversos grupos de voluntários para o salvamento de cães e gatos que ficaram para trás devido às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul estão precisando de doações e ajuda humana para cuidado e atendimento veterinário dos animais em Porto Alegre.

Segundo os responsáveis pelos abrigos - muitos deles organizados especialmente para isso - boa parte dos bichinhos, que inclui, ainda, alguns coelhos e aves, está chegando dos resgates com quadros graves de hipotermia. "A maioria está relativamente bem, mas uma média de 30 cães, dos mais de 100 que foram acolhidos pelo nosso projeto desde sábado, está doente (com vermes, sarna, bicheiras, larvas), com pêlos enosados e com alguma fratura", resume o responsável pelo espaço Pro Bicho, Thiago Garbim.

Localizado na av. Edgar Píres de Castro, no Lami, o Pro Bicho já funcionava como lar temporário para cães resgatados em situação de rua, mas passou a atender os animais da enchente, de forma gratuita, desde o final da última semana. Nesta segunda-feira (6) pela manhã, o local já contava com 250 animais (somando os que já viviam ali).

"Estamos precisando de material como tela, moirão, tijolos, pallets, para a construção de novos canis, pois muitos cachorros não podem ficar juntos, para não dar briga", explica Garbim. "Casinha de madeira, cimento, arame e prego também são necessários, pois nesse momento estamos com bichos até no escritório, no banheiro e na garagem", emenda. Segundo ele, a maioria dos resgatados da enchente que foram abrigados pelo Pro Bicho são cães da Ilha da Pintada, de Eldorado do Sul e dos bairros Humaitá e Sarandi, na Capital.

Além de animais que ficaram para trás e estão sendo retirados das áreas alagadas, o grupo acolhido na Pro Bicho ainda conta com pets de famílias que estão sendo encaminhadas para abrigos onde não há espaço para os bichinhos, além de vários cães de rua. "Somente neste domingo (5), eu trouxe 12 cachorros das ruas no meu carro, todos extremamente debilitados."

Agindo de forma independente e com muito pouca ajuda, voluntários como a estudante de Ciências Biológicas da Ufrgs Júlia Chiarello Santa Maria têm se deslocado para as áreas alagadas com carros próprios e assumindo o abrigo de pets resgatados pelos bombeiros; ou atravessando o lago Guaíba até as ilhas. É o caso da protetora de animais Deise Falci, que iniciou os resgates na quinta-feira (2) e nesta segunda-feira pela manhã se preparava para ir para a Ilha das Flores. "Estamos vendo vários jet-sky nas águas, e ninguém aqui está se dispondo a buscar os animais", lamentou a protetora nas redes sociais. "Estão priorizando pessoas que se recusam a evacuar, mas a vida dos animais também conta", emendou. A protetora informou que pediu ajuda para um caminhão do exército, mas como o veículo não apareceu, ela e um grupo de voluntários tentariam realizar o trajeto com um bote e um barco.

Dentre os voluntários na ativa, a ONG Grupo de Resposta a Animais em Desastre (Grad Brasil) realocou, apenas neste domingo (5), cerca de 100 animais (cães, gatos, aves e coelhos) nos municípios de Esteio e São Sebastiao do Caí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. "É muito animal na pontinha do telhado, é muito animal preso na janela, é muito animal que está nadando incansavelmente; não consigo passar o número, de tantos animais que são", informou a coordenadora do Grad, Carla Sássi pelas redes sociais.

"Os pedidos por resgates não param de chegar, mas muitas áreas continuam inacessíveis. Precisamos aumentar nossa equipe a campo e estamos solicitando apoio de embarcações a motor para salvar o maior número de animais possível", afirmou, em nota, a Grad Brasil. Desde domingo, o Espaço Vet, organizado dentro do prédio do Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista (Ipa) também está recebendo animais resgatados, incluindo os pets de famílias que estão no clube Sogipa, onde cerca de 450 pessoas vítimas das enchentes já foram abrigadas.

"Até agora, são 30 animais, entre cães (maioria) e gatos. Deste total, 20 são cachorros - incluindo raças como Pitbull, Border Collie e Golden Retriever - que foram encontrados sozinhos na rua. Eles chegaram com bastante trauma psicológico, e muitos estão desnutridos, doentes e feridos", informa a advogada Andressa Alves, coordenadora voluntária do abrigo.

Segundo ela, o local está precisando de remédios, a exemplo de Vonau, Trazodona, Tramadol, Meloxicam e Omeprazol; outros produtos veterinários, como antipulgas, papel toalha, papel higiênico, além de potes para ração e água, cordas, guias e coleiras peitorais. "Nossa estrutura ainda tem como receber dez animais dessas famílias que estão na Sogipa e outros cinco em separado, mas estamos buscando organizar mais salas para poder ampliar a capacidade." O grupo trabalha com uma escala de quatro turnos, com dois a três veterinários por turno, e cinco a seis voluntários para limpeza e cuidados dos cães e gatos.

São muitos os locais provisórios destinados a receber os animais resgatados em Porto Alegre. Esses pontos também se espalham por municípios da Região Metropolitana, como Alvorada, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Campo Bom. Em todo o Estado, pelo menos 3,5 mil animais ilhados pela chuva já foram resgatados.

A orientação é que os tutores de cães perdidos nos alagamentos procurem encontrar informações nas fotos dos bichinhos resgatados divulgadas nas redes sociais e, quando conseguirem indetificá-los, se dirigam ao local onde os animais estão acolhidos, com uma foto do pet, e com dados do endereço de sua localização antes da tragédia (para a conferência nos cadastros que estão sendo organizados em cada local) e informações sobre as suas características (cor e pelagem, por exemplo).

Dentre as organizações que estão atuando no resgate e cuidado de cães e gato, a Campo Bom pra Cachorro, localizada no no município de Campo Bom, abrigou 80 animais em um único dia, chegando ao total de 200 animais retirados da água pelos voluntários. Segundo nota da Ong pelas redes sociais, não há mais espaço para receber novos animais e é necessária a ajuda de outras pessoas para que os bichinhos perdidos devido aos alagamentos possam ser acolhidos temporariamente.

Confira alguns dos abrigos provisórios, saiba o que doar e como encontrar os animais que têm tutores nesses locais:

Espaço Pró Bicho – Av. Edgar Pires de Castro (Lami) - contatos prévios para triagem pelo telefones/whatsapp (51-99326.1658 ou 51-99340.0606). Precisam de ração e materiais como telas, tijolos, cimento, pallets, moirão, pregos, arame e casinhas de madeira.

– Av. Edgar Pires de Castro (Lami) - contatos prévios para triagem pelo telefones/whatsapp (51-99326.1658 ou 51-99340.0606). Precisam de ração e materiais como telas, tijolos, cimento, pallets, moirão, pregos, arame e casinhas de madeira. Espaço Vet - Ipa - Rua Casemiro de Abreu, 1145 – Para doações ou busca de animais, ir direto ao local. Fotos dos abrigados (com identificação de onde foram resgatados) estão nas redes sociais, na página Ache Seu Pet (Instagram).

- Rua Casemiro de Abreu, 1145 – Para doações ou busca de animais, ir direto ao local. Fotos dos abrigados (com identificação de onde foram resgatados) estão nas redes sociais, na página (Instagram). Escola Estadual de Ensino Médio Professor Alcides Cunha - Rua Hélio Pimpão, 52 - Morro Santana. Informações pelo telefone: 51-3386.1032

Rua Hélio Pimpão, 52 - Morro Santana. Informações pelo telefone: 51-3386.1032 Universidade La Salle - Av. Victor Barreto, 2288 - Canoas. Informações pelo telefone: 51- 3476.8500

Av. Victor Barreto, 2288 - Canoas. Informações pelo telefone: 51- 3476.8500 Shopping Pontal - Av. Padre Cacique, 2893. Informações pelo telefone: 51-99442.9989

- Av. Padre Cacique, 2893. Informações pelo telefone: 51-99442.9989 Escola Estadual Porto Alegre – Morro Santana. Informações pelo telefone: 3387 7988

– Morro Santana. Informações pelo telefone: 3387 7988 Drop Bar - Rua Lima e Silva, 1467.

Pontos de coletas de doações:

Feira Vegana de Porto Alegre – Brechó do Cantinho dos Anjos (av. Protásio Alves, 393 – quase embaixo do Viaduto da Silva Só (das 12h às 18h). Precisam de ração, cobertores, medicamentos, caixas de transporte, guias e potes para alimento e água para os bichinhos.

– Brechó do Cantinho dos Anjos (av. Protásio Alves, 393 – quase embaixo do Viaduto da Silva Só (das 12h às 18h). Precisam de ração, cobertores, medicamentos, caixas de transporte, guias e potes para alimento e água para os bichinhos. Clínica VetHug – Rua São Luis 316 – Santana. Pedem ração, cobertor, potes, jornais, e itens de limpeza para cuidar do ambiente dos animais abrigados no Drop Bar. Cães também precisam de lares temporários de pessoas voluntárias.



– Rua São Luis 316 – Santana. Pedem ração, cobertor, potes, jornais, e itens de limpeza para cuidar do ambiente dos animais abrigados no Drop Bar. Cães também precisam de lares temporários de pessoas voluntárias. Casa Revoa – Rua Lobo da Costa, 195. Aceitam ração, cobertor, potes, jornais, itens de limpeza.

– Rua Lobo da Costa, 195. Aceitam ração, cobertor, potes, jornais, itens de limpeza. Loja Casa da Arte – Av. Oswaldo Aranha, 1407/ loja 11 da Galeria Bom Fim. Ração, cobertor, potes, jornais, itens de limpeza.

– Av. Oswaldo Aranha, 1407/ loja 11 da Galeria Bom Fim. Ração, cobertor, potes, jornais, itens de limpeza. Animalium Pet Shop – Rua Vasco da Gama, 205 – Bom Fim. Aceitam ração, cobertor, potes, jornais, itens de limpeza.

– Rua Vasco da Gama, 205 – Bom Fim. Aceitam ração, cobertor, potes, jornais, itens de limpeza. Visão Vet – Rua Mariano de Matos, 623. Aceitam ração, cobertor, potes, jornais, itens de limpeza.

– Rua Mariano de Matos, 623. Aceitam ração, cobertor, potes, jornais, itens de limpeza. Sul Vet – Av Otto Niemeyer, 1535. Aceitam ração, cobertor, potes, jornais, itens de limpeza.

– Av Otto Niemeyer, 1535. Aceitam ração, cobertor, potes, jornais, itens de limpeza. Kitty Dog - Rua Alcides Maia, 344. Aceitam ração, cobertor, potes, jornais, itens de limpeza.

- Rua Alcides Maia, 344. Aceitam ração, cobertor, potes, jornais, itens de limpeza. Pet Creche – Av. Cristóvão Colombo, 3.572. Aceitam ração, cobertor, potes, jornais, itens de limpeza.

– Av. Cristóvão Colombo, 3.572. Aceitam ração, cobertor, potes, jornais, itens de limpeza. Auge Vet – Rua Amélia Teles, 497. Aceitam ração, cobertor, potes, jornais, itens de limpeza.

– Rua Amélia Teles, 497. Aceitam ração, cobertor, potes, jornais, itens de limpeza. Confraria dos Bichos – Rua Lucas de Oliveira, 1.915. Aceitam ração, cobertor, potes, jornais, itens de limpeza.

– Rua Lucas de Oliveira, 1.915. Aceitam ração, cobertor, potes, jornais, itens de limpeza. Casa Fantasia – Rua Barão do Amazonas, 1.104. Aceitam ração, cobertor, potes, jornais, itens de limpeza.



Locais da Prefeitura de Porto Alegre para doar especialmente ração, roupinhas e cobertas para cães e gatos:



• Depósito da Defesa Civil Municipal – Rua La Plata, 693 (24h).

• Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amirgs) – Av. Ipiranga, 5311 (das 9h às 18h).

• Shopping Iguatemi – No concierge localizado no 2º Piso/ Acesso A (de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; e nos domingos e feriados, das 11h às 20h).

• Shopping João Pessoa - Avenida João Pessoa, 1.831 (segunda a sábado, das 9h às 21h; e domingo das 10h às 21h).

• Shopping Total – Av. Cristóvão Colombo, 545 (das 10h às 22h).

• Arena do Grêmio - Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 – Portão 6 (das 9h às 18h).

• CT Cristal – Av. Diário de Notícias, 915 – em frente ao Barra Shopping (das 9h às 18h).

• Estádio Olímpico – Largo Patrono Fenando Kroeff, 1 (das 9h às 18h).

• CFT Hélio Dourado - Estrada Municipal Conde, 8.500 – município de Eldorado do Sul (de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h).

• Sport Club Internacional (parceria com Banco de Alimentos da Fiergs) – Gigantinho - av. Padre Cacique, 891 (das 9h às 18h).

• Auditório Araújo Vianna - Parque Farroupilha, 685 (quando o espaço estiver aberto para shows).

Como as pessoas podem ajudar?

Doando ração para cães, gatos e aves; água, cobertas, coleiras e peiteiras (portes P, M e G), roupas para cães (portes P, M e G), guias, casinhas, potes de comida e água, areia e caixas de areia para gatos, produtos de limpeza e remédios (de acordo com a necessidade de cada local)



Ajuda em dinheiro:

Grupo de Resposta a Animais em Desastres (Grad) - Chave PIX : 54.465.282/0001-21

(Grad) - : 54.465.282/0001-21 Espaço Pró Bicho - Chave PIX : 815.405.230.04

: 815.405.230.04 Protetora Deise Falci - Chave PIX: [email protected]

- [email protected] Protetora Payka - Chave PIX: [email protected]

- [email protected] Gatos da Corte - NH - Chave PIX: [email protected]

Veja imagens de um dos resgates feitos pelo Grad Brasil: