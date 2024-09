Agricultura Familiar tem grande procura no Acampamento Farroupilha

Marca registrada da Expointer, o tradicional Pavilhão da Agricultura Familiar está presente no Acampamento Farroupilha em Porto Alegre até o dia 22 de setembro. O movimento, no entanto, segundo os produtores, passou a aumentar somente na tarde deste domingo (8). A novidade e a descoberta do espaço colaboram para o aumento da procura.



“No sábado e na manhã do domingo, o movimento estava curto, mas agora muitas pessoas estão nos procurando”, comenta o funcionário Paulo Pinatto, de Barros Cassal. A empresa Sabor Caseiro atua desde 2015 na produção de cucas, pães e biscoitos.

Localizado próximo à Feira de Artesanato e ao palco Nico Fagundes, o espaço conta com expositores de 32 municípios. O pavilhão fica em uma área de 325m², onde expositores ofertam produtos embutidos, defumados, pães, cucas, biscoitos, doces, geleias, mel, sucos, vinhos, licores, cachaças e erva-mate.



“Nossa localização ficou muito boa, mas ainda temos que melhorar a divulgação para atrair a população. Na Expointer, o pavilhão é um dos mais visitados e buscamos o mesmo na acampamento”, explica o diretor do Departamento de Agricultura Familiar, Mauricio Neuhaus, da Secretaria de Desenvolvimento Rural.



O comerciante Marlon Marins, do Pomar Marins, empresa de Rolante, reforça que a população ainda não sabe da existência do Pavilhão da Agricultura Familiar no Parque Harmonia. “Aos poucos, as pessoas vão descobrindo e buscando o espaço. Nós plantamos laranja desde 1990, em dezembro do ano passado nós inauguramos uma agroindústria para fazer o suco. Ele não é pasteurizado, como a maioria, é apenas o caldo da fruta”.



