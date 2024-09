Acampamento Farroupilha é aberto neste sábado com foco na solidariedade

A chegada da Chama Crioula ao Parque Harmonia, neste sábado (7), às 12h, marcou a abertura do 42º Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre. Com o foco na solidariedade e com ações relacionadas às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio, os 187 piquetes deste ano terão pontos de arrecadação para donativos às vítimas da catástrofe. O evento segue até 22 de setembro, das 9h à meia-noite, com entrada de pedestres gratuita.



A Chama Crioula foi acesa em Alegrete e recebida na Capital pelo ginete André Laçador no Palco Jayme Caetano Braun. A abertura contou com o Cavalo Caramelo, que se tornou símbolo de resistência dos gaúchos durante a crise climática.

