Iniciadas obras emergenciais nos diques localizados no bairro Sarandi

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) iniciou na tarde desta sexta-feira (30) as obras emergenciais nos diques do bairro Sarandi. As intervenções, apresentadas à comunidade durante reunião realizada no início do mês de agosto, fazem parte do plano de reconstrução de Porto Alegre.

As equipes estão no dique da Fiergs — estrutura que, em alguns pontos, tem dois metros a menos de altura em relação ao projeto, elaborado na década de 1960. A obra vai elevar o nível do dique para 5,5 metros em toda a sua extensão. Para isso, pedras-rachão serão posicionadas, ampliando a largura da estrutura, que será aterrada.

• LEIA TAMBÉM: Governo e produtores gaúchos esperam anúncios para socorrer setor

Em paralelo, será realizado o trabalho de melhoria dos acessos ao dique do Sarandi — que, em maio, apresentou pontos de extravasamento. Foram notados, ainda, dois locais com altura inadequada entre as Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps) 9 e 10. Na obra emergencial, o Dmae fará a elevação do nível onde necessário e a impermeabilização dos pontos com fuga de água.

O custo das intervenções é de R$ 10 milhões, com recursos próprios. Outros R$ 510 milhões estão previstos para obras emergenciais no âmbito do saneamento (água, esgoto e drenagem). Já estão em andamento os estudos sobre as comportas — que serão substituídas, reforçadas e/ou fechadas permanentemente; casas de bombas, que terão obras de qualificação; e a recuperação das patologias do Muro da Mauá.

Ao todo, 48 residências localizadas sobre o dique do Sarandi foram retiradas em junho, quando houve a primeira intervenção na área. Nenhuma remoção será necessária na etapa iniciada nesta sexta. O Departamento Municipal de Habitação (Demhab) identifica as famílias para encaminhamento de moradias junto ao governo federal, viabilizando as próximas fases das obras.