Governo e produtores gaúchos esperam anúncios para socorrer setor

O governador Eduardo Leite reforçou, na manhã desta sexta-feira (30), a expectativa de que o governo federal anuncie medidas mais eficazes em apoio aos produtores rurais gaúchos afetados pela catástrofe climática de abril e maio. A fala foi feita durante encontro com os veículos de comunicação que fazem a cobertura da 47ª Expointer, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Leite ressaltou que, após duas estiagens, com perdas severas na agricultura e na pecuária, o produtor se preparou para colher uma supersafra em 2024. A esperança era de que, a partir dela, se iniciasse um processo de equilíbrio para o campo.

“E tivemos essa frustração. Não foi um desastre (a colheita), mas ficou muito aquém do que se esperava. Isso acabou dificultando esse processo de reerguimento do campo depois das estiagens. Por isso, a gente precisa que as medidas que foram apresentadas pelo governo federal se amplifiquem e ganhem potência. Na parte da tarde está previsto o anúncio de medidas. E temos expectativa, sim, do que o governo federal vá trazer, através do ministro da Agricultura”.

O ministro Carlos Fávaro participará da solenidade de abertura oficial da mostra agropecuária, que acontece no final da manhã. Depois, participa de reunião com líderes do agronegócio na casa da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), quando é esperada a apresentação de ações que contemplem também a renegociação dos financiamentos contratados antes da catástrofe e cujos pagamentos ficaram comprometidos pelas quebras de safra com as secas.

Mais do que um termômetro da retomada, o governador definiu esta Expointer como uma mola que ajuda a potencializar a retomada do Rio Grande do Sul.

“Vínhamos percebendo um reerguimento do Estado. E nessa grande feira, como se fossem capítulos de um livro, juntamos milhares de pessoas em uma mesma página, para entender a força e a capacidade do RS, e para todos entenderem que a retomada já está acontecendo. Isso gira efeito positivo, contagiando a população, os empreendedores, que se se arriscam mais, ousam mais, tomam coragem a partir do que estão enxergando na Expointer da superação”.