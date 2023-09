Cresce a procura por fundos de investimentos da agroindústria

Há dois anos, a cadeia produtiva do agronegócio ganhou uma nova fonte de financiamento que não para de crescer. Os Fiagros (Fundos de Investimento em Cadeias Agroindustriais) vêm demonstrando a importância da democratização de acesso ao investimento no setor pelos seus números: mais de 300 mil investidores e patrimônio líquido de R$ 15 bilhões (julho/23). A alternativa de aplicação cresce em popularidade, segundo especialistas, por ser segura, ter bom rendimento e ainda financiar diretamente o setor considerado o mais dinâmico da economia brasileira.

Os Fiagros (Fundos de Investimento em Cadeias Agroindustriais) estão prestes a completar dois anos de existência. Inspirados nos fundos imobiliários e regulados provisoriamente por meio da Resolução 39 da CVM (Comissão de Valores Imobiliários), em julho de 2021, o primeiro deles começou a ser negociado em outubro daquele ano. De lá para cá, são 48 Fiagros, de acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

O patrimônio líquido desses fundos chegou a R$ 15 bilhões em julho de 2023. Segundo a Anbima, eles alcançaram R$ 4,7 bilhões em emissões no primeiro semestre de 2023, volume que representa um incremento de 50,4% em relação ao resultado obtido nos seis primeiros meses do ano passado (R$ 3,1 bilhões). No primeiro semestre deste ano, a diferença entre aportes e regastes alcançou R$ 1,6 bilhão, superando o patamar registrado no mesmo período do ano anterior (R$ 1 bilhão). "Esse resultado está diretamente ligado ao papel do mercado de capitais no financiamento das atividades do agronegócio, que se torna cada vez mais relevante no PIB nacional", afirma Sergio Cutolo, vice-presidente da Anbima.

A maior parte dos Fiagros, 30 deles, estão listados em bolsa, e números consolidados da B3, de julho, dão conta de 338,4 mil investidores e estoque ultrapassando os R$ 8,8 bilhões. De acordo com Marielle Brugnari, gerente de Produtos de Commodities da B3, a maioria dos investidores são pessoa física, que investem buscando os rendimentos gerados. "O mercado cresceu rápido, mas ainda há muito espaço, dado o próprio tamanho e importância do setor subjacente e sua necessidade de crédito", aponta.

O agronegócio é um setor extremamente dinâmico, representando aproximadamente 25% do PIB do Brasil. Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq/USP) e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) o PIB do setor apresentou ligeiro avanço (0,19%) no primeiro trimestre de 2023, após um ano de queda (em 2022, foi registrado -4,22%, representado 24,8% do total do PIB nacional). "Esse desempenho foi devido a custos muito elevados, e neste ano temos visto que está sendo diferente e a expectativa para 2024 também é boa", afirma Bruno Santana, fundador e CEO da Kijani Investimentos.

LEIA TAMBÉM: Fiagro mostra potencial como alternativa para financiar agronegócio

Já a participação do agronegócio no mercado de capitais é de menos de 5%, de acordo com Santana. Nessa direção, Octaciano Neto, diretor de Agro no Grupo Suno, posiciona os Fiagros como uma ferramenta poderosa, pois se trata de uma indústria que não existia e que em dois anos passa a atrair mais de 300 mil brasileiros. "Existia o desejo de se investir e faltava o produto. Acredito que até o fim da década de 2020 o mercado de capitais será a principal fonte de financiamento do setor", diz.

Assim, os Fiagros atendem não só à necessidade de crédito do produtor rural mas também a um nítido desejo do investidor. "É uma excelente alternativa de investimento, paga mais do que as operações bancárias, e ainda financia o agronegócio na veia", resume o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. Ele lembra que os Fiagros foram construídos para ser uma alternativa de elo entre o produtor e o mercado de capitais, encurtando o caminho entre o bolso de um e o de outro.

A perspectiva geral do mercado é de que o crescimento continue. "Do lado do investidor, é um investimento atrativo, pois não há um movimento brusco de queda da taxa de juros. Então, não existe uma perspectiva de que de alguma forma, isso vai a curto prazo, médio prazo, tornar o produto menos atrativo aos investidores", acredita Marielle. Para Neto, a redução na Selic, se olhada isoladamente para esse tipo de investimento, é ruim, já que é atrelado a CDI. "Por outro lado, nesses cenários, o investidor tende a migrar para a renda variável, pois a diferença de rentabilidade é ampliada".

Luz lembra que a Farsul participou das discussões sobre a criação dos Fiagros e afirma que nunca teve dúvidas do potencial desses fundos - ele mesmo é um investidor - e também acredita na sua expansão, pois os pequenos e médios produtores podem ter seu acesso ao mercado ampliado. "A tendência é ter financiamentos mais diretos, fazer a cidade participar mais dos resultados do campo e o campo crescer mais com a ajuda da cidade", sintetiza.