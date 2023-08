Expointer 2023: Banrisul disponibiliza linhas de crédito para o agronegócio

Reafirmando a importância da sua parceria com o agro gaúcho, o Banrisul estará presente na 46ª Expointer com amplo portfólio de crédito aos seus clientes do segmento rural, com opções que atendem do agricultor familiar ao produtor empresarial. Além das já tradicionais linhas de investimento para compra de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, o Banco também está preparado para viabilizar a aquisição de soluções para a inovação do agronegócio – com foco especial em projetos e sistemas de irrigação, armazenagem, correção de solos e geração de energias renováveis, entre outros.



Neste ano, os destaques serão as linhas de crédito Moderfrota, Moderfrota Pronamp e Pronaf Investimento, que possibilitam a aquisição de tratores, colheitadeiras, implementos, plataformas e máquinas agrícolas autopropelidas com recursos equalizados pelo Tesouro Nacional. Outras modalidades serão as linhas Proirriga, Inovagro, Renovagro, PCA e Agroinvest, voltadas para o financiamento de sistemas de irrigação e novas tecnologias, como equipamentos para agricultura de precisão, correção de solos, silos para armazenagem, sistemas de energia solar e máquinas importadas. Além dessas, também serão ofertadas linhas de Microcrédito e de Desenvolvimento com recursos do BNDES.



Produtores que tenham interesse em simular uma operação ou obter esclarecimentos sobre as linhas de crédito poderão visitar o Estande de Agronegócios do Banrisul na Expointer, localizado no Setor de Máquinas e Implementos Agrícolas, onde uma equipe de especialistas estará à disposição dos clientes durante todos os dias do evento, das 8h às 18h. Outra opção será o atendimento via WhatsApp – para entrar em contato, o interessado deve apontar a câmera do seu celular para os QRCodes disponíveis nos totens nos estandes dos expositores.



Para outros serviços bancários como saques, pagamentos e informações sobre produtos do Banco, a agência do Banrisul na Expointer estará aberta todos os dias da feira, das 10h às 16h. Localizado próximo à Praça Central, o espaço também oferece a opção de autoatendimento (caixa eletrônico), que ficará disponível ao público de domingo a domingo, das 7h às 20h. Um caixa eletrônico também estará à disposição no Pavilhão da Agricultura Familiar, todos os dias da feira, das 08h às 20h.



Retornando ao comando da instituição, o presidente Fernando Lemos destaca expectativas bastante positivas para a feira, valorizando a proximidade do Banco com o agronegócio: “como já é tradição para nós, estaremos presentes na Expointer 2023 com um time especializado no agro, preparado para oferecer um atendimento de alto nível técnico a todos que buscarem o Banrisul”.



Considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, a 46ª Expointer será realizada entre os dias 26 de agosto e 03 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Para mais informações sobre a presença do Banrisul no evento, acesse o site www.banrisul.com.br/planosafra.