Geração Z é a que mais escolhe o shopping pelo mix de lojas

A pesquisa "O comportamento dos Frequentadores de Shopping Centers", elaborada pela Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) e Fronte Pesquisa, traz um novo panorama sobre o perfil desse consumidor e, a partir disso, é possível saber como as diferentes gerações se relacionam com os empreendimentos.

Segundo o último Censo Brasileiro de Shopping Centers, cerca de 443 milhões de pessoas frequentam os equipamentos mensalmente em todo o País. Desse total, a recente pesquisa mostrou que a geração Z (entre a segunda metade da década de 1990 e o ano de 2010) representa o maior público (43%), o que equivale a aproximadamente 190 milhões de visitas mensais. Já as faixas etárias entre 45 a 59 anos e a partir de 60 anos, conhecidas por muitos como geração prateada, correspondem a cerca de 30% do total (133 milhões de visitas ao mês).

Em termos de preferência, a geração Z é a que mais escolhe o shopping a ser frequentado pelo mix de lojas, experiências proporcionadas e opções de lazer: enquanto a média geral corresponde a 22%, a faixa etária de 17 a 19 anos é a que mais declara essa preferência (26%), seguida pela faixa de 20 a 29 anos (25%).

LEIA MAIS: Comércio do RS recebe doações para áreas atingidas pelo ciclone no RS

Enquanto isso, a "geração prateada" é a que mais escolhe o shopping pela localização e estacionamento. Do total, 24% dos respondentes no Brasil disseram considerar a localização como o principal fator para visitar um shopping. Entre os frequentadores na faixa dos 45 a 59 anos, esse percentual é de 27% e, entre aqueles com 60 anos ou , o índice é de 29%. Em relação ao estacionamento, 7% é média geral dos que optam por um empreendimento a partir das condições do estacionamento. Entre 45 a 59 anos, esse total é de 10%. Entre aqueles como 60 anos ou , o percentual é de 12%.

Público longevo é o que mais visita o shopping sozinho - A pesquisa avaliou quais as faixas etárias que mais visitam sozinhas o equipamento é o público com 60 anos ou ficou no topo da lista, representando 26% dessa preferência, seguido pela faixa de 45 a 59 anos (22%). Esse é o público também que prefere ir de carro próprio a outras alternativas de transporte, como carro de aplicativo.

Segurança também é relevante, ainda mais para o perfil mais maduro de consumidor. Esse último ponto, inclusive, também foi destacado pelas duas faixas etárias, que apontaram o shopping como o local mais seguro para realizar compras. Juntando os dois públicos (45 a 59 anos e 60 ), os municípios com maior presença desse perfil em shoppings são: Rio de Janeiro (42%), São Paulo e Salvador (36%), Interior de São Paulo e Porto Alegre (35%), e Brasília (33%).

Geração Z é a que mais faz pagamento via pix - a nova modalidade de pagamento é a preferida das faixas etárias de 17 a 19 anos (59%) e de 20 a 29 anos (59%), enquanto a média nacional que opta pela transferência automática é de 52%. Os adolescentes de 17 a 19 anos são os mais motivados a frequentar os shoppings por lazer (48%, contra média nacional de 31%), especialmente se for para ir ao cinema (27%, contra média nacional de 16%) e encontrar pessoas (27%, contra média nacional de 16%).

Por outro lado, são os que menos são motivados a comprar (34%, contra média nacional de 43%) e alimentação (15%, contra média nacional de 21%). Mas, quando vão ao shopping, são os que mais aproveitam para comer (38%, contra média nacional de 35%).

Outro grupo significativo da pesquisa é o de famílias com crianças. Entre os principais dados, o estudo mostra que 68% dos frequentadores vão acompanhados da família quando vão ao shopping e 46% dos respondentes disseram que moram com crianças de até 12 anos. Entre aqueles que moram com crianças de até 12 anos, 63% têm idade entre 30 a 44 anos e 56% estão na faixa dos 20 a 29 anos. Além disso, as cidades que mais têm famílias com crianças de até 12 anos são: Curitiba (55%), Manaus (53%) e Salvador (52%).

Esse público vai ao shopping para se alimentar pelo menos uma vez por semana (38%), em comparação com as famílias sem filhos (24%). Entre as opções de alimentação, as mais buscadas pelas famílias com crianças de até 12 anos são sorveterias, restaurantes com serviço e quiosques. Já entre as opções de lazer, as mais procuradas por esse perfil são espaços de recreação infantil, boliche e arena gamer, teatro e kart.

"O comportamento dos Frequentadores de Shopping Centers" foi um estudo realizado por meio de um painel online com 4.300 frequentadores de shoppings, com idades acima de 17 anos, e que visitaram algum empreendimento no mês anterior à entrevista - para os moradores das capitais e em regiões metropolitanas -, e há pelo menos dois meses para os residentes nos interiores dos estados.

Foram ouvidos clientes dos 26 estados brasileiros Distrito Federal em mais de 240 cidades que abrigam pelo menos um shopping entre os meses de fevereiro e março deste ano. Em relação ao âmbito geral da pesquisa, o estudo indicou que 53% pertencem ao gênero feminino e 47% ao masculino. Sobre escolaridade, 56% responderam que cursaram o ensino superior, 38% o ensino médio e 6% o fundamental.