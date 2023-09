Praia de Belas Shopping anuncia programação de setembro do Projeto ´Domingo é Dia de Teatro´

Seguindo com a programação semanal que visa despertar a criatividade e promover lazer e diversão para toda família, o projeto Domingo é Dia de Teatro do Praia de Belas Shopping, empreendimento da Iguatemi S.A, entra em seu último mês e apresenta novas datas com peças teatrais infantis, sempre aos domingos, nosegundo piso, a partir das 16h, com entrada gratuita.Neste domingo (10), a atração é As Gineteadas do Valente Toninho Corre Mundo na Estância de Cidão Dorneles. A peça traz as aventuras e peripécias do aventureiro gaudério Toninho Corre Mundo, que certo dia inventou de se espraiar para o sul do Sul e se aprumar num emprego de ginete domador de cavalo xucro, em uma saga que tem assombração, cobra grande, muito suspense e humor, tudo regado com muito amor e chimarrão. Para o dia 17 de setembro, está agendada a peça Era Uma Vez Contos, Lendas e Cantigas, que conta as lendas de Nossa Senhora Aparecida e do Negrinho do Pastoreio. O espetáculo é entremeado por cantigas extraídas do Cancioneiro Popular Gaúcho e outras especialmente compostas para o espetáculo, executadas ao vivo, acompanhadas por violão e percussão. Além de assistir as peças, a criançada ainda pode ser sorteada com brindes como vale-casquinha, ingressos para o cinema, vale-pipoca e chocolates.