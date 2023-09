Novos aportes em estocagem de grãos amenizam déficit de armazenamento no RS

Pedro Carrizo, especial para o JC

A projeção mais otimista para as, após dois anos de estiagem, tem provocado a retomada nos investimentos de cooperativas e empresas agrícolas do Estado, sobretudo em infraestrutura de armazenagem. Durante a 46ª Expointer, as cooperativas Cotrijal, Cotripal, Coasa e a cerealista Agrodanieli anunciaram novos aportes em ampliação da estocagem estática, motivadas pela perspectiva de safra cheia, que deve demandar mais espaço.De acordo com Emater RS,. Destaque para o milho e a soja, cujas perspectivas são de um salto de 53,2% e de 73% na produção, respectivamente.No entanto, se a estimativa da Emater se concretizar,. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a capacidade estática de armazenamento no Rio Grande do Sul é atualmente de 32.340.803 toneladas. O Estado é o segundo com maior capacidade, atrás de Mato Grosso.“Além da safra projetada pela Emater, temos também um estoque de passagem considerável ainda armazenado que tira espaço da próxima colheita. Essa questão logística preocupa, até porque, mesmo com dois anos de seca, já estamos com dificuldade em estocar a produção”, diz o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica.Uma das maiores do setor no Estado,. A previsão é injetar de R$ 100 milhões a R$ 150 milhões em expansão este ano na capacidade de estoque, que atualmente é de 1,2 milhão de toneladas. Segundo Mânica, a ideia é ampliar em até 80 mil toneladas este volume até março do próximo ano, quando inicia a colheita da soja.“Nossa meta é investir no mínimo R$ 100 milhões por ano em armazenagem”, afirma o presidente da Cotrijal., a cooperativa Cotripal, com sede em Panambi, também retomará o plano de expansão de armazenamento de grãos, anunciado em 2022 e mantido em stand by após mais um ano de estiagem,. A capacidade de armazenagem atual da cooperativa é de 384 mil toneladas.Segundo o presidente da Cotripal, Germano Dorwich, a unidade de Coronel Barros terá prioridade no valor financiado. O local, que atualmente funciona como um ponto de recebimento de grãos, terá um aporte de R$ 27 milhões para passar a armazenar e secar, principalmente soja e trigo. A capacidade de armazenagem em Coronel Barros aumentará em 700 mil sacas, ou 42 mil toneladas.Metade da obra será entregue até a colheita safra de soja, para o recebimento deste grão. A outra metade (e finalização) será em julho de 2024, informa a cooperativa., que conquistou financiamento de R$ 45 milhões via BRDE e antecipou que parte do aporte será para ampliar a capacidade de estoque, de 4,2 milhões de sacas ao ano para 4,5 milhões de sacas ao ano. A expectativa é que a obra seja entregue entre o fim de 2023 e início de 2024.Por fim, a Agrodanieli Indústria e Comércio Ltda projeta concluir já no próximo ano uma nova estrutura para recebimento e armazenagem de grãos com capacidade para 63 mil toneladas.“Esses investimentos vão ajudar, mas não resolvem o problema porque as obras de ampliação demandam tempo. Precisamos de um programa de investimento de uns quatro anos para conseguir suprir a falta de capacidade de armazenagem no RS”, acrescenta Mânica.