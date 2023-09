Com recursos do BRDE, Cotripal retoma plano de investimentos

Eduardo Torres

Depois de um começo de ano com muitas dúvidas e prudência em relação a possíveis investimentos, a cooperativa Cotripal, com sede em Panambi, retomou oficialmente a partir da Expointer o seu plano de investimentos em 2023. Com aporte de R$ 50 milhões assinados em financiamento do BRDE, a cooperativa retomará o plano de expansão de armazenamento de grãos, anunciado em 2022 e mantido em stand by após mais um ano de estiagem. De acordo com o presidente da cooperativa, Germano Döwich, a Cotripal retoma também o plano de investir R$ 27 milhões com recursos próprios na transformação do seu mercado em Panambi em um atacarejo.