Na Expointer, Leite anuncia aporte de R$190 milhões via Fundopem

Em ato realizado no Auditório do Governo da 46ª Expointer, nesta quinta-feira (31), o governador Eduardo Leite assinou termo de ajuste para implementação do Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem) a dez empresas gaúchas. Juntos, os investimentos somam R$ 190,2 milhões. O aporte já gerou 1.159 empregos diretos. As informações foram divulgadas no site da administração estadual.

“Com o Fundopem, o governo visa fortalecer a economia e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida dos gaúchos. Queremos proporcionar um ambiente propício para que toda vocação empreendedora no Estado se desenvolva”, destacou Leite.

O Fundopem é um programa coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), que consiste no financiamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incremental, oriundo da comercialização dos produtos fabricados com posterior abatimento, que pode chegar a 90%.

A cerimônia reuniu representantes das dez empresas beneficiadas. Dessas, duas são de grande porte, sete de médio e duas de pequeno. Elas atuam nos ramos de alimentos, automotivo, implementos rodoviários, madeira, celulose e móveis, metalomecânico e petroquímica, plásticos e borracha. As plantas estão instaladas em Campo Bom, Caxias do Sul, Cruzeiro do Sul, Entre-Ijuís, Nova Boa Vista, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Taquara, Torres e Viamão.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, ressaltou a importância de iniciativas do tipo, que permitem que o empresário gaúcho, de pequeno, médio ou grande porte, possa ter acesso a incentivos governamentais de maneira rápida e menos burocrática.

“A partir de sua modernização, há alguns anos, o fundo começou a ter uma demanda maior de projetos, e também se estabeleceram vários encontros nos quais a Sedec ensina sobre como acessar os recursos”, explicou. “Empresas pequenas, de várias regiões do Estado, estão acessando o benefício. Este é o nosso trabalho, ajudar os empreendedores a terem condições de fazer seus negócios prosperarem.”

“O Fundopem é um programa muito importante, que possibilita às empresas saírem de situações difíceis. O incentivo nos ajuda a permanecer otimistas para seguir adiante”, comentou o sócio da Elyte Metalúrgica, Paulo Ely, de Entre-Ijuís. Ely representou as indústrias beneficiadas na solenidade.

De janeiro a agosto deste ano, foram aprovados 86 novos empreendimentos no Fundopem, que somam mais de R$ 1,99 bilhão em investimentos, com previsão de criar 3.066 empregos diretos. O valor já superou o acumulado em investimentos de 2022, que totalizou R$1,74 bilhão em 108 projetos e 3.062 vagas de trabalho diretas. Nos últimos quatro anos, de 2019 a 2022, foram aprovados 252 empreendimentos, com R$ 3,56 bilhões em investimentos e 6.430 postos de trabalho diretos.