Fazenda Vilanova prepara nova edição da ExpoFaz para outubro

Nos dias 19 a 21 de outubro, as potencialidades e a história de Fazenda Vilanova estarão em evidência. É a quinta edição da ExpoFaz - Exposição Comercial, Industrial e Agropecuária, que ocorre junto ao Parque Encanto da Fazenda, no Centro, e que celebra os 28 anos de emancipação do município. Com o slogan "Fazenda Vilanova, Sua História", o evento reunirá comércio, serviços, indústria e agronegócio, mostrando os setores que integram a economia e que são fontes de renda e trabalho.