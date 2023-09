Conceito carbon free está no DNA da Quinta da Estância

A educação ambiental é um dos principais ativos da Fazenda Quinta da Estância, em Viamão. Por meio do comprometimento com a preservação do meio ambiente, da sustentabilidade e da inovação, a empresa implantou ao nascer, em 2007, o programa de neutralização de carbono. A fazenda neutraliza todos os gases causadores do efeito estufa (GEEs) gerados por cada evento ou passeio, desde o transporte até a Quinta da Estância, incluindo os gastos de energia elétrica, gás de cozinha, consumo de combustíveis, geração de resíduos e outros por meio do plantio de árvores nativas na propriedade.

A temática e regulamentação do Mercado de Carbono ganharam pauta nacional recentemente no País por meio do projeto de lei Nº 2229, coordenado pelo Ministério da Fazenda e discutido com outros ministérios e com o setor produtivo e apresentado ao Congresso Nacional no último mês. A ação consiste em fomentar a redução de emissões de gases de efeito estufa por meio de um sistema de comércio dessas emissões que internalize nas empresas os custos da emissão de carbono. Empresas ou Indústrias que emitam acima de 10 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) ficarão sujeitas às regras do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE). As que emitem acima de 25 mil toneladas terão regras mais rígidas. A expectativa é de aprovação ainda neste ano.



“Somos a primeira fazenda de turismo rural pedagógico neutra de carbono no Brasil. O plantio de árvores nativas, além de absorver o carbono emitido pela Quinta da Estância com a fotossíntese, beneficia toda a fauna local, através da criação de novos corredores ecológicos e do uso de árvores frutíferas nativas no plantio, facilitando o deslocamento e disponibilizando mais alimentos às espécies da região”, explica o diretor de Relacionamento com o Mercado da Quinta da Estância, Rafael Goelzer.

Todo o processo é baseado em normas internacionais definidas pelo Protocolo de Kyoto, obedecendo ao Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC – ONU) e às Diretrizes para Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa 2006), além das normativas da série ABNT NBR ISO 14064:2007.

A preocupação da Quinta da Estância com a neutralização de carbono ocorre há 16 anos. A empresa atua no mercado pioneiro chamado de Turismo Livre de Carbono, no qual turistas conscientes e empresas sócio e ambientalmente responsáveis desenvolvem atividades de treinamento e lazer sem contribuir com o avanço das mudanças climáticas, preservando a natureza.

A Estância das Oliveiras, agroindústria de azeite de oliva extravirgem, negócio da mesma empresa familiar da Quinta da Estância, já nasceu Carbon Free. “Plantamos há quase 20 anos e quando iniciamos a primeira safra de azeite de oliva extravirgem, já realizávamos todo o processo de neutralização desde o primeiro passo. Temos orgulho de sermos referência em nossos negócios e inovadores em práticas de sustentabilidade”, enfatiza Goelzer.

Desde a fundação, a fazenda já realizou o plantio de mais de 60 mil árvores na região. O processo de neutralização é feito pela Ecofinance, empresa gaúcha especializada em neutralização de carbono. Todos os anos são plantadas entre de 1 mil e 2 mil árvores. Agora, a empresa está em uma ação em parceria com o Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, com plantio de mais 20 mil árvores nativas.

“Nossa ideia não é tanto a promoção comercial do projeto e sim da disseminação da prática para todos que realizam seus eventos na Quinta da Estância, por isso temos um Certificado de Neutralização que emitimos para multiplicar a iniciativa para todos que nos visitam”, conclui Goelzer.