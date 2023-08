Missão do RS vai a Israel para conhecer inovações voltadas ao agro e outros setores

O governo do Estado lançou na manhã desta terça-feira (8) a Missão Oficial Israel Agritech 2023, liderada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul (Sedec) em conjunto com a Bril Chamber (Câmara de Comércio Brasil Israel) e o Lide RS. A feira, uma das maiores do mundo voltadas ao agronegócio, ocorrerá entre 17 e 19 de outubro e terá a participação de empresas globais e startups.

Na Agritech, a comitiva gaúcha, formada por 40 pessoas dos setores público e privado, conhecerá as soluções desenvolvidas pelos israelenses para o agro e outros setores. As condições geográficas de Israel, que tem 60% da sua área formada por desertos, impulsionaram a criação de tecnologias, fazendo com que o país se tornasse destaque em irrigação. “Israel tem se notabilizado pela inovação e tecnologia no agro. Em um Estado como o Rio Grande do Sul onde 40% do PIB é composto pelo agronegócio, certamente é uma definição estratégica buscar a tecnologia e inovação para esses setores especificamente”, avalia o diretor da regional Bril Chamber Rio Grande do Sul, Sebastian Watenberg.

A missão não se restringirá à visitação da feira e terá duração de cinco dias, entre 15 e 19 de outubro. Assim, os integrantes da comitiva poderão visitar iniciativas voltadas a áreas como segurança, saúde e educação. Além da Sedec e da secretaria da Agricultura, outras pastas poderão integrar a comitiva, já que os temas que serão abordados na viagem não ficarão restritos ao agronegócio.

governo gaúcho vem implementando uma agenda de desenvolvimento que inclui missões internacionais como as já realizadas na Ernani Polo, secretário de Desenvolvimento, lembra que ocomo as já realizadas na Alemanha Estados Unidos e na Argentina . “Israel tem muito a nos ensinar, muita pesquisa, avanços tecnológicos e soluções consolidadas. Essa maior interação permitirá oportunizar negócios, investimentos e principalmente ampliar nosso conhecimento, seja no agro, que é um dos focos da missão, assim como em outras áreas, como segurança, saúde e educação, onde eles têm bastante soluções tecnológicas para poder melhorar esses setores", afirma. O secretário destaca ainda que Israel tem muitas ferramentas que potencializam a ação das forças policiais com inteligência.

Eduardo Fernandez, presidente do Lide, acrescenta que o intuito é reforçar a divulgação do Estado no exterior. “O Rio Grande do Sul tem abordado essa questão de ir mais para fora, de vender mais as nossas coisas boas e também de buscar grandes empresas de fora para que possam se estabelecer aqui. Na missão oficial, o objetivo principal é unir o público e privado”, reforça.