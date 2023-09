Projeto leva empreendedorismo para jovens da zona rural

Nas cidades do Vale do Rio Pardo que concentram um grande número de famílias que trabalham na indústria do tabaco é realizado o Projeto Geração do Amanhã Rural, uma iniciativa da ONG Foco Empreendedor em parceria com a Alliance One e a China Brasil Tabacos. O propósito do curso é capacitar jovens da área rural das cidades de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Vera Cruz em situação de vulnerabilidade social de idade entre 14 e 17 anos quanto a habilidades comportamentais como gestão, liderança e relacionamento interpessoal com foco no empreendedorismo.

Durante o curso os adolescentes são acompanhados por três instrutores, que são profissionais do mercado e empreendedores falando sobre as possibilidades da área. Juntos eles buscam conhecer o perfil do jovem para fazer um acompanhamento mais próximo para captar suas necessidades e assim fazer um direcionamento com base em suas habilidades. Os jovens passam por uma carga horária que contempla três módulos: Caminhos Profissionais Social, Caminhos Profissionais Pro e Caminhos Para a Excelência no Atendimento. São realizados 8 encontros que acontecem no formato de contra turno, uma vez por semana com duração de 4 horas, resultando em uma carga horária total de cerca de 32h.

Para captar os adolescentes é feito um direcionamento por parte da empresa para onde se concentram os filhos de produtores. Em Santa Cruz do Sul, por exemplo, são mapeadas as escolas com maior concentração de filhos de produtores ou onde haja uma alta concentração de volume de produção de tabaco, com o objetivo de devolver o trabalho prestado através de benefícios sociais, culturais e educativos para o público dessas empresas. Principalmente porque esses jovens estão construindo o seu futuro no mercado de trabalho e existem muitas fontes de empreendedorismo nas propriedades rurais e a intenção tanto das empresas quanto da FOCO é mostrar esse caminho para que eles observem as oportunidades que existem no interior.

A FOCO entende como ONG que eles precisam despertar a vontade empreendedora do jovem e isso se consegue muito pelo caminho da autoestima, da autoliderança, do autoconhecimento e da comunicação, dando uma atenção específica a comunicação não-violenta. A metodologia é aplicada com foco no diálogo entre pais e filhos. Portanto, todos os cursos começam com os filhos acompanhados dos pais e a metodologia sendo esclarecida e termina na formatura, com os pais também presentes, porque naquele momento os filhos contam a evolução dentro de casa e a própria evolução no cunho comportamental.

Para explorar as possibilidades empreendedoras, numa aula é feito um levantamento do que se tem de valor na propriedade do aluno e se é possível transformar isso num negócio. Depois é feito um projeto percebendo as oportunidades da propriedade, como por exemplo, flores comestíveis, algo que envolva animais ou o plantio, como uma horta orgânica.

"O jovem ou os pais às vezes não percebem o valor da propriedade e as oportunidades de empreender no campo, sem precisar ter que se deslocar para a cidade. Pegar os conhecimentos e estudos que você desenvolveu no ensino técnico ou na faculdade e aplicar no campo." destaca Daiane Aguirres, analista de Responsabilidade Social da Alliance One e da China Brasil Tabacos.

Além disso, Áurea Binz, presidente da FOCO, cita como exemplo, um menino que gostaria de ter uma oficina focada no conserto de motos. Aponta que ele não precisa vir para a cidade para realizar esse sonho, ele pode ter essa oficina em casa, na região onde ele mora. "Fazemos eles perceberem que os próprios vizinhos podem ser os clientes." diz.

Entretanto, Daiane destaca que ao se falar em sucessão rural não se está falando do jovem ficar na propriedade e obrigatoriamente ser produtor de tabaco. A maior intenção e objetivo é poder levar mais conhecimento e oportunidades para o jovem do campo através desse curso e que ele possa ter o olhar empreendedor em relação a sua propriedade, seja qual for a área, não somente a produção de tabaco.

Para realizar o projeto, a Alliance One e a China Brasil Tabacos fazem um aporte financeiro através do CONDICA (Conselho Municipal da Criança e do Adolescente) que abre editais e as ONGs inscritas, como é o caso da FOCO Empreendedor captam o recurso para a execução de projetos direcionados à crianças e adolescentes. Em contrapartida as empresas ganham uma dedução no imposto de renda.