Santa Cruz do Sul recebe evento para pequenos negócios

Desmistificar o conceito de inovação e incentivar a prática do dia a dia para transformar pequenos negócios. Essa é a proposta do Empreendedorismo 360º - Inovar para Transformar, evento que já tem data marcada para mobilizar a comunidade de Santa Cruz do Sul e região: dias 12 e 13 de setembro. A proposta, uma parceria entre Sicredi Vale do Rio Pardo, Sebrae e Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), consiste em painéis e palestras com profissionais que são referências nos assuntos inteligência artificial, ESG e o futuro dos negócios.

O evento será realizado no Auditório Central da Unisc, bloco 24, em ambos os dias das 18h30 às 21h30. A entrada será gratuita, com necessidade de inscrição prévia pela internet. Apenas é solicitada a doação voluntário de 1kg de alimento não perecível.

Conforme o coordenador de Programas Sociais do Sicredi Vale do Rio Pardo, Marco Antonio da Rocha, a programação trará uma série de conhecimentos sobre conteúdos como sustentabilidade ambiental, social e governança corporativa, além da articulação deste tema com o contexto atual da evolução da inteligência artificial, além de histórias de empresas que já vivem essas práticas em suas respectivas áreas de atuações. "O objetivo é trazer para a comunidade regional oportunidades e tendências utilizadas por empreendedores, além de uma série de aplicações e boas práticas nos negócios, explicando como essas ferramentas podem apoiar no crescimento das empresas.", destaca.