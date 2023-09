O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) fechou sua participação na 46ª edição da Expointer, em Esteio, com uma movimentação de R$ 518 milhões, entre operações e novos pedidos de financiamento voltados ao agronegócio. O volume de negócios, com destaque para projetos que levam mais inovação ao campo e de ampliação da capacidade de armazenagem, é 14,3% superior ao total de pedidos apresentados na edição de 2022 (R$ 453 milhões). As informações são da instituição financeira.

Os novos negócios para o setor de inovação chegaram a R$ 243 milhões e representaram quase a metade do resultado final, reafirmando a liderança do banco como o maior repassador nacional de recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). “Ultrapassar a marca de R$ 500 milhões é significativo e demonstra o quanto o banco está empenhando em superar os grandes desafios do agronegócio. Mais do que fortalecer o setor, estamos produzindo impactos positivos em toda uma cadeia que é mola propulsora do nosso desenvolvimento econômico”, afirmou o vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior.

Na medida em que parte dos novos projetos são para ampliar e modernizar as unidades de produção e armazenagem, acrescentou Ranolfo, os investimentos se refletirão em maior produtividade e ganhos aos produtores.



Cooperativismo

Os negócios envolvendo novas estruturas de armazenagem e beneficiamento de grãos somaram R$ 195 milhões na 46ª Expointer. Os financiamentos realizados ao longa da semana para projetos de armazenagem de três cooperativas do Rio Grande do Sul responderam por R$ 145 milhões. Foram anunciadas novas operações com as cooperativas Cotripal (R$ 50 milhões), Água Santa (R$ 45 milhões) e Cotrijal (R$ 50 milhões). Também durante a feira foi celebrado o financiamento de R$ 50 milhões com a Agrodanieli Indústria e Comércio Ltda, empresa cerealista com sede em Tapejara, recurso que será destinado a uma nova estrutura para recebimento de grãos.



Energia limpa

Com uma atuação cada vez mais focada em projetos de geração de energia com fontes renováveis, o BRDE celebrou financiamento de R$ 5,8 milhões para a instalação de uma usina solar em uma propriedade rural no município de Santa Rosa. O projeto da empresa Lida Energia prevê a produção inicial de 1,5 megawatt-hora (MWh), e a energia gerada será comercializada para clientes com baixo consumo e sem condições de instalar placas próprias, incluindo áreas urbanas. Ao todo, o segmento de energias renováveis respondeu por R$ 65,3 milhões negociados pelo banco durante a feira.

Para o diretor de Planejamento, Leonardo Busatto, o incentivo à geração de energias renováveis e aos ganhos na eficiência energética será ampliado pelo banco. “Este é o futuro que queremos para a atuação do BRDE. Apoiar projetos com energias limpas nos aproxima cada vez mais de uma diretriz em favor da sustentabilidade”, destacou Busatto. A participação cada vez maior de recursos captados junto às instituições financeiras internacionais, conforme o diretor, é fundamental para consolidar a parceria do BRDE em iniciativas alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Outro desafio importante enfrentado pelo agronegócio gaúcho diz respeito aos efeitos dos períodos de estiagem, com reflexos nas últimas safras. Por meio de linhas de crédito específicas para aquisição de sistemas de irrigação, o BRDE vem apoiando produtores rurais na estruturação de projetos que representam garantia de uma melhor produtividade na lavoura. Durante a Expointer deste ano, o banco celebrou um contrato de R$ 2,5 milhões com o produtor João Carlos Vendrusculo. O financiamento é para aquisição de duas novas estruturas para irrigação, tipo pivô central, ampliando a área irrigada na produção de soja no município de Tupanciretã.



BRDE na 46ª Expointer:

Inovação – R$ 243 milhões (46,9%)

Armazenagem – R$ 195 milhões (37,6%)

Energia renovável – R$ 65,3 milhões (12,6%)

Agricultura de Baixo Carbono (ABC)/Renovagro – R$ 12 milhões (2,3%)

Outros – R$ 2,7 milhões (0,5%)

TOTAL – R$ 518 milhões