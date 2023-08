Os vencedores da 27ª edição do prêmio O Futuro da Terra foram conhecidos nesta segunda-feira (28), em cerimônia realizada no estande da Federação da Agricultura do Estado do RS (Farsul), durante a Expointer. A gratificação homenageia os trabalhos que mais têm contribuído para o desenvolvimento do agronegócio e a preservação ambiental no Rio Grande do Sul. O evento é promovido pelo Jornal do Comércio em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs).



Ao todo 11 cientistas, pesquisadores, produtores rurais, instituições e empresas foram premiados em cinco categorias; são elas: Prêmio Especial, Cadeia de Produção e Alternativas Agrícolas, Inovação e Tecnologia Rural, Preservação Ambiental e Startup do Agronegócio. Criado em 1997, o prêmio se baseia em critérios técnicos para a seleção dos agraciados, e conta com a participação do Comitê de Ciências Agrárias da Fapergs.



O homenageado do Prêmio Especial da noite, Moacir Cardoso Elias, comentou a relevância de O Futuro da Terra. “É importante esta promoção do Jornal do Comércio, com o Comitê Agrário da Fapergs, porque o conhecimento que é gerado nos centros de pesquisa, em geral, é gerado no silêncio, e ele precisa chegar na sociedade para acalmar, muitas vezes, o grito que esta sociedade tem, e que não sabe onde buscar as soluções”.



Retornando pela terceira vez à premiação - ele foi homenageado em 2004 e 2020 -, Elias comenta a alegria de receber esta gratificação. “O Prêmio Especial me deixa muito feliz. Fiquei surpreso com o prêmio, porque sei do trabalho que é feito por vários colegas para o desenvolvimento não apenas do agronegócio, mas o desenvolvimento da sociedade. A sociedade só se desenvolve se tiver meios de sustentação, e a agricultura tem por finalidade produzir alimentos, bens e serviços”.



Na abertura da cerimônia, o presidente do Jornal do Comércio, Mércio Tumelero, destacou: “É com grande satisfação que estamos aqui para homenagear pessoas e instituições que, com seu trabalho, vem contribuindo com inovações que fortalecem a produção agropecuária do Rio Grande do Sul e do Brasil”, disse Tumelero.

O presidente do JC ainda completou: "Isso tudo demonstra a importância do Prêmio O Futuro da Terra, criado há 26 anos pelo Jornal do Comércio como um incentivo a todos os que se dedicam ao desenvolvimento de pesquisas voltadas para o meio agropecuário".

Estiveram presentes para a entrega do prêmio o Mércio Tumelero, o Diretor de Operações do JC, Giovanni Tumelero, o presidente da Fapergs, Odir Dellagostin, o vice-governador do Estado, Gabriel Souza, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin, os secretários da Agricultura e de Inovação, Giovani Feltes e Simone Stüp, respectivamente, o diretor regional do Bradesco, Joel Queiroz, o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, e o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal.

Confira os vencedores de cada categoria e matérias do JC referentes aos projetos:

- Categoria Prêmio Especial

Moacir Cardoso Elias (UFPel)

- Categoria Cadeia de Produção e Alternativas Agrícolas

Nereu Augusto Streck (UFSM)

Andréa Machado Leal Ribeiro (Ufrgs)

- Categoria Preservação Ambiental

Adriana Carla Dias Trevisan (Uergs)

Jackson Freitas Brilhante de São José, da Secretaria da Agricultura do RS

Márcia Foster Mesko (UFPel)

Projeto Advanced Farm 360, do Colégio Politécnico da UFSM

- Categoria Inovação e Tecnologia Rural

Sibele Borsuk (UFPel)

Laerte Ferreiro (Ufrgs)

Elessandra da Rosa Zavareze (UFPel)

- Categoria Startup do Agronegócio