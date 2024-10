Acompanhe a apuração das eleições municipais no RS

19h38min - A candidata Maria do Rosário agradeceu os eleitores de Porto Alegre, lembrando que a maioria quer mudar a prefeitura. "Agora, em nova eleição, vamos mostrar nosso projeto de mudança. O atual prefeito não tem projeto." Em sua fala, citou, por três vezes, o nome de Juliana Brizola, elogiando a campanha da pedetista, em um claro convite a integrar a frente para o segundo turno.

Maria do Rosário celebrou ida ao segundo turno Caren Mello/Especial/JC

19h37min - A assessoria de imprensa da candidata Juliana Brizola informou que a pedetista não irá se manifestar para imprensa nesta noite e ficará com a família. É esperada uma coletiva com o seu vice, Dr. Thiago, do União Brasil.

19h29min - Em Pelotas, 96,15% das seções foram totalizadas até agora, com o segundo turno matematicamente definido. Marroni está em primeiro lugar, com 40,06% dos votos; em segundo, vem Marciano Perondi (PL), com 30,99%.

19h22min - Já com a confirmação que ficará fora do segundo turno da eleição de Porto Alegre, Juliana Brizola é esperada para falar para militantes no diretório do PDT. É pouca a movimentação de pessoas na sede que leva o nome do ex-governador Leonel Brizola.

É pouca a movimentação de pessoas na sede do comitê que leva o nome do ex-governador Leonel Brizola Jefferson Klein/Especial/JC

19h15min - O atual prefeito, Sebastião Melo (MDB), e Maria do Rosário (PT) disputarão o segundo turno das eleições para a prefeitura de Porto Alegre. Melo liderou a disputa desde o início da apuração, por volta das 17h20min. Com 99,74% das urnas apuradas, Melo conquistou 49,72% dos votos, enquanto Maria do Rosário, 26,27%. Depois, ficaram Juliana Brizola, Felipe Camozzato, Luciano do MLB, Fabiana Sanguiné, Carlos Alan e Cesar Pontes. O segundo turno ocorrerá no dia 27 de outubro.

19h02min - Caxias do Sul terá segundo turno. Com a eleição matematicamente definida, com 99,36% das seções totalizadas, Scalco (PL) lidera com 38,03% dos votos; o atual prefeito, Adiló Didomênico, tem 27,50%.

19h02min - Em Gravataí, com 93,32% das seções totalizadas, está matematicamente reeleito o atual prefeito Zaffalon, com 51,26%; em segundo, ficou Marco Alba, com 34% dos votos

19h - Com 79,34% das seções totalizadas, apoiadores de Sebastião Melo celebram em seu comitê o crescimento do candidato diante das adversárias. Até o momento, o atual prefeito tem 49,43% dos votos e se aproxima de uma eventual vitória no primeiro turno. Melo ainda não chegou ao seu comitê, e deve comparecer junto aos apoiadores apenas após o fim da apuração.

Eleitores de Melo celebram resultados em seu comitê Evandro Oliveira/JC

19h - Em Bento Gonçalves, com 95,1% das seções totalizadas, foi matematicamente eleito Diogo Siqueira (PSDB), com 65,87% dos votos. Paulo Caleffi (PSD), tem 30,51%

19h - O prefeito eleito de São Leopoldo é Delegado Heliomar (PL), que conseguiu 51,24% dos votos. Nelson Spolaor (PT), candidato do atual prefeito petista, Ary Vanazzi, obteve 41,34% dos votos.

18h59min - A eleição em Canoas está matematicamente definida, com 99,8% das seções totalizadas. O município terá segundo turno entre Airton Souza (PL), que obteve 35,27% dos votos, e o atual prefeito Jairo Jorge (PSD), com 29,76%

18h58min - Em Rio Grande, com 93,3% das seções totalizadas, está matematicamente eleita Darlene Torrada (PT), com 49% dos votos, que substituiu na cabeça de chapa Halley Lino de Souza (PT), que se afastou da eleição. O atual prefeito, Fábio Branco (MDB) não conseguiu se reeleger, obtendo 34,4% dos votos.

18h47min - Cerca de 150 eleitores da candidata do PT, Maria do Rosário, acompanham, neste momento, a votação através de um telão colocado em frente ao comitê no bairro Cidade Baixa.

Eleitores de Maria do Rosário se reúnem em frente ao comitê na Cidade Baixa Caren Mello/Especial/JC

18h44min - Porto Alegre tem 60,90% das urnas apuradas e Sebastião Melo segue na frente, com 49,08% dos votos.

18h32min - Com 5,26% das urnas totalizadas, o atual prefeito de Xangri-Lá, Celsinho (PSDB), lidera a votação. Ele soma 61,03% dos votos. Seu concorrente, Cleomar (MDB), tem 38,97% dos votos.

18h19min - Com 0,91% das seções totalizadas em Novo Hamburgo, a eleição está liderada por Gustavo Finck (PP), com 61,90%. Em segundo, está Tarcísio Zimmermann (PDT), com 13,96%.

18h15min - Em Viamão, com 3,12% das seções apuradas, Guto Lopes (PDT) lidera com 41,7% e Rafael Bortoletti (PSDB) vem em segundo lugar, com 40,2%.

18h13min - Com 15,37% das seções totalizadas, Sebastião Melo tem 48,05% dos votos em Porto Alegre, liderando a corrida à prefeitura. Ele é seguido por Maria do Rosário (26,46%) e Juliana Brizola (19,93%).

18h06min - Com 5% das urnas apuradas, PSOL e PL lideram disputa à Câmara Municipal de Porto Alegre Com 5% das urnas apuradas,

17h58min - Os primeiros dados da eleição em Pelotas foram divulgados pouco depois das 17h50min. Com 0,8% das urnas apuradas, o cenário é de segundo turno, com Marroni (PT) em primeiro lugar, com 37,7%, e Marciano Perondi (PL), com 27,7%.

17h51min - Gravataí divulga primeiros dados da eleição, com 0,56% das urnas apuradas. Em primeiro lugar, Zaffalon (PSDB), com 54,2%, em segundo vem Marco Alba, com 33,9%. Em terceiro, Daniel Bordignon, com 11,8%. Os três já foram prefeitos do município.

Prefeito Zaffa é candidato a reeleição à prefeitura de Gravataí pelo PSDB Tiago Raupp/Divulgação/JC

17h47min - Comandante Nádia (PL) lidera votos na Câmara de Vereadores, com 416, nas primeiras parciais.

17h44min - A candidata à prefeitura de Porto Alegre pelo PT, Maria do Rosário, que está em segundo lugar nos votos, se encontra em seu comitê acompanhada de militantes.

Maria do Rosário acompanha contagem de votos em seu comitê Caren Mello/Especial/JC

17h41min - Apoiadores da candidata Juliana Brizola (PDT) acompanham em telão a contagem dos votos no comitê da pedetista (rua Félix da Cunha, nº 311). Terceira colocação nas primeiras urnas frustrou expectativas entre militantes. Juliana é esperada no local para discursar mais tarde.

17h40min - Com a abertura das urnas às 17h, os votos das seções eleitorais em Porto Alegre começaram a ser contabilizados. Karen Santos (PSOL) lidera reeleição na Câmara Municipal de Porto Alegre Com a abertura das urnas às 17h, os votos das seções eleitorais em Porto Alegre começaram a ser contabilizados.

17h39min - Em Rio Grande, com 1,33% das urnas apuradas, Darlene (PT) está com 42,6% e passou Fábio Branco, com 38,1% na disputa pelo primeiro lugar.

17h37min - São Leopoldo tem 3,56% das urnas apuradas, e traz Delegado Heliomar (PL) com 47% dos votos, e Nelson Spolaor (PT), com 45,9%.

17h36min - Santa Maria inicia sua apuração, com Valdeci Oliveira (PT) em primeiro lugar, com 33,1%; em segundo, Rodrigo Décimo (PSDB), com 25,1%. Até agora foram apuradas 0,16% das urnas.

17h35min - Com 0,22% das urnas apuradas, Rio Grande larga com o prefeito Fábio Branco (MDB) na dianteira, com 53,4% dos votos; Darlene (PT) vem em segundo, com 25,4%.

17h34min - Apoiadores de Sebastião Melo acompanham início da apuração de votos no comitê central Apoiadores de Sebastião Melode campanha do candidato.

Apoiadores de Sebastião Melo acompanham apuração BOLIVAR CAVALAR/ESPECIAL/JC

17h28min - O atual prefeito Sebastião Melo (MDB) saiu na frente na primeira parcial da eleição à prefeitura de Porto Alegre. Conforme os dados parciais divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 0,03% das urnas apuradas, ele tinha 43,15% dos votos. Em segundo lugar, aparece a candidata do PT, Maria do Rosário, com 32,37%, seguida por Juliana Brizola (PDT), com 21,16%.

Sebastião Melo vota na Zona Sul EVANDRO OLIVEIRA/JC

17h23min - Canoas deu largada à sua apuração. Com apenas 0,4% das urnas apuradas, o candidato Airton Souza (PL) está em primeiro lugar, com 38,7% dos votos; Jairo Jorge (PSD), o atual prefeito, vem em 2º, com 19,8% dos votos.

17h20min - A primeira parcial das eleições municipais de Caxias do Sul apontam Maurício Scalco (PL) com 43,57% dos votos e o atual prefeito, Adilo Angelo Didomenico (PSDB), com 26,05%. Nesse momento, esses seriam os nomes na disputado do segundo turno.

17h19min - A apuração em Porto Alegre está atrasada. Enquanto algumas capitais já divulgam votos, a capital gaúcha segue em 0,00% de urnas apuradas.