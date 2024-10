50% dos vereadores de Porto Alegre se reelegeram

Ana Carolina Stobbe e Fernanda Crancio

As eleições municipais de Porto Alegre trouxeram uma renovação de metade da Câmara Municipal de Porto Alegre. Dos 36 parlamentares que atualmente legislam na Capital, apenas metade se reelegeu. Neste ano, o parlamento conta com uma vaga a menos devido ao decréscimo populacional do município. Assim, foram eleitos 35 vereadores para os próximos quatro anos.

As votações foram expressivas e houve uma maior concentração da preferência dos eleitores entre os candidatos mais votados. Em 2020, os três líderes da lista de eleitos somaram cerca de 45 mil votos. Neste ano, chegam a 60 mil. O mais votado foi o atual vereador Jessé Sangalli (PL), que conquistou quase 23 mil eleitores. Em 2020, ele havia chegado a apenas 3.815 votos. Atrás dele, ficaram Karen Santos (PSOL), com 20.207 votos (em 2020, foram 15.702) e Comandante Nádia (PL) com 18.010 votos (em 2020, foram 11.172).

Outra novidade é a eleição pela primeira vez de candidatas transsexuais no Legislativo: Atena Roveda (PSOL) e Natasha Ferreira (PT) conquistaram seus mandatos. Além disso, será a estreia de um mandato coletivo eleito, representado pelo vereador Giovani Culau (PCdoB), que havia ficado como suplente em 2020 e conquistado a titularidade do cargo com a eleição de Bruna Rodrigues (PCdoB) a deputada estadual em 2022.

Entre os nomes estreantes no Legislativo, as principais votações foram de Grazi Oliveira (PSOL), que ficou na quinta posição do ranking de votação, conquistando 14.321 eleitores. Em seguida, está Gilvani o Gringo (Republicanos), que alcançou 7.891 votos e ficou na 11ª posição. Já Alexandre Bubblitz foi um dos mais votados do PT, com 7.144 votos.

Alguns nomes tradicionais na Câmara também ficaram de fora do pleito. Enquanto o líder da oposição, Roberto Robaina (PSOL) ficou entre os dez mais votados, com 10.033 votos, o líder do governo, Idenir Cecchim (MDB) não conseguiu se eleger, fazendo apenas 3.629 votos. Em 2020, Cecchim foi um dos últimos a conquistar uma vaga no Legislativo, fazendo uma votação ainda menor e sendo puxado pelo quociente partidário. À época, foram 3.110. Mônica Leal (PP) que atuou por quatro mandatos e foi presidente do parlamento também ficou de fora.

Dois partidos perderam a única cadeira que possuíam: o PSB, atualmente representado por Airto Ferronato, e o Solidariedade, de Claudio Janta, que também já foi líder do governo na última legislatura. Já a bancada de esquerda aumentou em 20%: tanto o PSOL quanto o PT passaram de quatro para cinco vereadores. Somando com a bancada do PCdoB, que manteve as duas cadeiras, são ao todo 12 parlamentares, dois a mais que os atuais dez.

No outro extremo do espectro político, o PL ampliou de três para quatro cadeiras, puxando o último da lista dos eleitos por meio do quociente partidário. Além de reeleger Comandante Nádia, Jessé Sangalli e Fernando Barth, o partido ainda trouxe a estreia de Ustra, que fez apenas 2.669 votos. Ele é primo do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, conhecido por ter sido o torturador da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) durante a Ditadura Militar.

Confira a lista completa dos vereadores eleitos em Porto Alegre

1. Jesse Sangalli (PL)- 22.963



2. Karen Santos (PSOL)- 20.200



3. Comandante Nádia (PL)- 18.009



4. Ramiro Rosario (NOVO)- 16.450



5. Grazi Oliveira (PSOL)- 14.318



6. Giovane BYL (Podemos)- 12.115



7. Pedro Ruas (PSOL)- 12.070



8. Roberto Robaina (PSOL)- 10.031



9. Moisés Barboza Maluco do Bem (PSDB) - 8.601



10. Jonas Reis (PT)- 8.230



11. Gilvani o Gringo (REPUBLICANOS)- 7.891



12. Marcelo Bernardi (PSDB)- 7.759



13. Tiago Albrecht (NOVO)- 7.615



14. Alexandre Bublitz (PT)- 7.144



15. Gilson Padeiro (PSDB)- 7.070



16. Fernanda Barth (PL)- 7.063



17. José Freitas (REPUBLICANOS)- 6.746



18. Marcos Felipi (CIDADANIA)- 6618



19. Mariana Lescano (PP)- 6.389



20. Claudia Araujo (PSD)- 6.321



21. Marcio Bins Ely (PDT)- 6.296



22. Psicóloga Tanise Sabino (MDB)- 6.270



23. Juliana de Souza (PT) - 6.261



24. Rafael Fleck (MDB)- 5.908



25. Vera Armando (PP)- 5.693



26. Mauro Pinheiro (PP)- 5.661



27.Erick Dênil (PCdoB)- 5.376



28. Professor Vitorino (MDB)- 5.315



29. Giovani Culau e Coletivo (PCdoB)- 4.902



30. Aldacir Oliboni (PT)- 4.869



31. Natasha (PT)- 4.718



32. Carlo Carotenuto (REPUBLICANOS)- 4.644



33. Atena Psol (PSOL)- 4.260



34. Hamilton Sossmeier (Podemos)- 4.053



35. Coronel Ustra (PL)- 2.669