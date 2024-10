Zaffalon é reeleito prefeito de Gravataí

Com 100% das urnas apuradas, o atual prefeito de Gravataí Luiz Zaffalon, conhecido como Zaffa, se reelegeu para mais um mandato no comando da cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre.

O candidato do PSDB obteve 51,17% do total de votos válidos, somando 64.125 votos dos eleitores do município. Em segundo lugar ficou o candidato do MDB, Marco Alba, que obteve 33,87% dos votos (42,445 votos).

O candidato do PT, Daniel Bordignon recebeu 18,739 votos, totalizando 14,95% da escolha do eleitorado.