Candidato do PT é eleito prefeito por 1 voto de diferença no município de Gentil, no RS

A pequena cidade de Gentil, no Noroeste do Estado, pode se gabar de ter tido uma das eleições municipais mais disputadas do País este ano. Com 100% das urnas apuradas neste domingo (6), Adelar Silvestri (PT) estava confirmado como prefeito, com 699 votos - um único a mais do que Evandro Biff (PL), que alcançou 698 eleitores