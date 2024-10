Porto Alegre têm 31% de abstenção no primeiro turno das eleições

Entre os municípios gaúchos, Porto Alegre apresenta o maior percentual de abstenção nas eleições municipais. Na eleição deste domingo, 31% dos eleitores aptos a votar na capital gaúcha não compareceram às urnas, segundo dados preliminares divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) às 20h, logo após a confirmação do segundo turno nos cinco maiores colégios eleitorais gaúchos: Porto Alegre Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas e Canoas.



O Rio Grande do Sul como um todo apresentou 23% de abstenção em seu eleitorado no 1º turno. Os dados completos devem ser divulgados pelo TRE ao longo da semana. "Nas circunstâncias, a abstenção é considerada baixa, semelhante ao que tivemos nas eleições anteriores, quando o cenário ainda era pandêmico", avalia o presidente do TRE-RS, desembargador Voltaire de Lima Moraes.

Além da Capital, um dos maiores índices de abstenção ocorreu em Eldorado do Sul, Região Metropolitana, onde 25% dos eleitores não votaram. Considerando a catástrofe climática que atingiu o município, o índice foi considerado positivo pelo presidente do TRE-RS, que reforça a “consciência cívica” da população.



“Mesmo diante das dificuldades, conseguimos atingir a abstenção, de certa forma, aceitável. O que nos faz levar em consideração que estamos diante um Estado altamente politizado”, reforça Moraes. O desembargador ainda afirma que espera o mesmo para o segundo turno.



Na Capital, a apuração dos votos terminou por volta das 20h20min. Porém, o segundo turno já havia sido confirmado uma hora antes. Dessa forma, a disputa entre o emebedista Sebastião Melo (49,72%) e a petista Maria do Rosário (26,28%) ocorre no dia 27 de outubro.

Diferentes autoridades acompanharam a apuração dos votos desde às 17h, no TRE-RS, incluindo o presidente da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados dos Brasil (OAB-RS), Leonardo Lamachia, o procurador-geral de Justiça do Estado, Alexandre Saltz, e o secretário estadual de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron.



O Rio Grande do Sul tem um total de 8.682.742 pessoas aptas a participar das eleições municipais de 2024.