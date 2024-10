Mais de 200 urnas precisaram ser trocadas ou reinicializadas no RS

Além do tempo firme na maioria das regiões do Rio Grande do Sul, o primeiro turno das eleições municipais foi marcado por ocorrências que variam de boca de urna até agressão a mesária, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS). O último balanço, divulgado às 16h deste domingo (6), indica que das 30 mil urnas eletrônicas disponíveis, 133 precisaram ser trocadas no Estado, outras 85 foram reinicializadas.Os principais pontos com troca de urnas eletrônicas, no entanto, ainda não foram divulgados. A informação deve ser publicada ao longo desta semana. “Foram relatados apenas danos operacionais”, destaca o presidente do TRE-RS, desembargador Voltaire de Lima Moraes. Ao longo deste domingo, o desembargador visitou diferentes pontos da cidade, incluindo a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), um dos maiores colégios eleitorais. “Uma das coisas que merece destaque é que não houve nenhum caso de votação manual e esperamos que siga assim até o final”, avalia o presidente do TRE-RS, desembargador Voltaire de Lima Moraes. Durante a coletiva de imprensa, o desembargador reforçou a agilidade da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil na troca de urnas.