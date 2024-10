TRE-RS conduz, em paralelo às votações, Teste de Integridade das urnas

Ao longo desse domingo (6), os servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) estão coordenando o Teste de Integridade, que objetiva garantir a segurança e o bom funcionamento das urnas eletrônicas, elemento central das eleições no Brasil. Durante a manhã, o presidente do TRE-RS, o desembargador Voltaire de Lima Moraes, visitou a Pucrs, local onde o teste está sendo conduzido, para averiguar o andamento do processo.

"O Teste de Integridade é mais um procedimento que a Justiça Eleitoral adota para mostrar que as urnas eletrônicas são extremamente confiáveis", afirma o presidente. O experimento, realizado desde as eleições de 2002, segue o padrão dos anos anteriores. Até o momento, "tudo corre de forma normal, como o esperado", avalia Moraes.

O Teste de Integridade busca comprovar que as urnas eletrônicas registram todos os votos depositados. Para a sua realização, votos são escritos em papéis e depois registrados nas urnas, oriundas de seções eleitorais de todo o Estado e selecionadas aletoriamente. No fim do dia, o resumo das urnas é emitido e comparado com o registro dos votos em papel. Se os números apresentados forem iguais, fica comprovado que todos os votos colocados no sistema eletrônico são registrados da maneira correta. No Rio Grande do Sul, o teste é conduzido com 27 urnas, número delimitado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que varia de acordo com a quantidade de seções eleitorais do Estado.

Em complemento a esse, o Teste de Integridade com Biometria procura atestar que cada digital representa um eleitor diferente, ou seja, que a biometria apresentada reflete um único eleitor. Nesse teste, ao contrário do Teste de Integridade, a presença do eleitor é necessária, uma vez que a experiência precisa de biometrias reais para habilitar as duas urnas que fazem parte do processo. O TRE-RS escolhe seções eleitorais de maneira aleatória e, assim, convida os eleitores da seção para participarem do teste. "Nada mais legítimo do que colocar o eleitor dentro dessa verificação. O próprio cidadão participando e verificando o que está sendo realizado pelo TRE é mais elemento externo, além da nossa auditoria", comenta Cristiano Friedrich Boiko, membro da comissão do Teste de Integridade. Em nenhum dos dois testes os votos registrados são computados na apuração das eleições.

Para Tainá Braga, estudante de Publicidade e eleitora que participou do Teste de Integridade com Biometria nesse domingo, o processo é tranquilo e surpreendente. A jovem afirma que não sabia que o TRE promovia a experiência mas conta que achou essa uma ação importante para tirar as dúvidas dos indivíduos em relação a votação.

O TRE também é responsável por acompanhar o Teste de Autenticidade, que assegura o funcionamento das barreiras de segurança das urnas eletrônicas. Com mais de 30 camadas digitais de proteção, esse equipamento é submetido ao teste para a verificação das suas assinaturas e de seus resumos digitais. As assinaturas são como uma marca de cada urna, gerada a partir de um elemento próprio que diferencia as máquinas. Já os resumos digitais são responsáveis pela identificação de um arquivo digital das urnas, vendo assim se ele corresponde ao registrado no TSE. Ao contrário dos outros dois, o Teste de Autenticidade é conduzido nas próprias zonas eleitorais sorteadas.