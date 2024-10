Maurício Scalco e Adiló Didomenico farão 2º turno em Caxias do Sul

O vereador Maurício Scalco (PL) e o prefeito candidato à reeleição Adiló Didomenico (PSDB) farão a disputa do segundo pela prefeitura de Caxias do Sul no dia 27 de outubro. Scalco, que formou coligação com o PP, Novo e Podemos, totalizou 88.956 votos, representando 38,03%. Já o atual prefeito, Adiló Didomenico, com apoio dos partidos Cidadania (a sigla forma uma federação partidária com os tucanos), União Brasil, Republicanos, PRD e DC, somou 64.335 votos, equivalente a 27,51%.A deputada federal Denise Pessôa, do PT, em coligação com PDT, Avante e Federação PSol/Rede, registrou 61.503 votos, equivalente a 26,30%. O vereador Felipe Gremelmaier, do MDB em coligação com o PSD, recebeu 19.098 votos, representando 8,17%.Em manifestação no início da noite, o candidato do PL destacou o fato de que dois terços da população demonstraram insatisfação com a atual administração. Criticou a falta de entregas na educação, na saúde e na zeladoria da cidade. "Os serviços públicos de Caxias são deficitários", reforçou. Adiantou que a coordenação da coligação se reunirá nesta segunda para definir as estratégias para o segundo turno.O candidato à reeleição, por sua vez, frisou que o resultado confirmou como se desenhava a eleição, polarizada e ideológica. Segundo Adiló, a sua administração enfrentou praticamente dois anos de pandemia e as fortes chuvas de maio e junho de 2024, eventos que dificultaram a gestão por exigir esforço financeiro em detrimento de outras demandas. Também frisou que iniciou a gestão, em janeiro de 2021, com orçamento devedor. “Apesar das dificuldades, fizemos muitas entregas. Agora, com as finanças equilibradas, vamos fazer muito mais”, afirmou.Foram registrados 259.927 votos, com 234.653 em candidatos concorrentes. Foram 12.867 nulos, equivalente a 4,95%, e 12.407 brancos, representando 4,77%. A abstenção ficou próxima dos 25%.A Câmara de Vereadores também sofrerá forte renovação. Dos 23 atuais vereadores, 19 concorreram à reeleição e 11 conseguiram manter a vaga para o próximo mandato. São 12 nomes novos. A composição terá a representação de 11 partidos. O candidato mais votado, com 11.304 votos, é Iago Morandi, do PL.