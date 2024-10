TRE-RS garante que resultado das eleições municipais no RS será consolidado até à meia-noite

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), o resultado das eleições municipais do Estado deve ser consolidado até à meia-noite deste domingo (6).

O último balanço do TRE-RS, divulgado às 16h, indica que das 30 mil urnas eletrônicas disponíveis, 133 precisaram ser trocadas no Estado, outras 85 foram reinicializadas. O resultado do primeiro turno deve ser divulgado em todos os 497 municípios gaúchos até o fim do dia.