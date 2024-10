O atual prefeito Sebastião Melo (MDB) saiu na frente na primeira parcial da eleição à prefeitura de Porto Alegre. Conforme os dados parciais divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 0,03% das urnas apuradas, ele tinha 43,15% dos votos.

Em segundo lugar, aparece a candidata do PT, Maria do Rosário, com 32,37%, seguida por Juliana Brizola (PDT), com 21,16%.

A expectativa do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) é que a apuração dos votos encerre até a meia-noite.