Airton Souza (PL) e Jairo Jorge (PSD) disputam o segundo turno em Canoas

Terceiro maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul, com 259.585 eleitores, Canoas definiu um cenário de segundo turno na eleição para a prefeitura. A disputa se dará entre Airton Souza (PL), que obteve 35,26% dos votos, e o atual prefeito Jairo Jorge (PSD), com 29,76%.

Em suas redes sociais, o atual prefeito foi sucinto ao comentar o resultado do pleito. "Agradeço aos 29,76% de votos que nos levam ao 2° turno. Agora vamos discutir Canoas de verdade!", disse Jairo Jorge.

Já o candidato Airton Souza foi ainda mais econômico nas palavras para comentar a vitória no primeiro turno. "O próximo prefeito de Canoas! Obrigado!, escreveu em sua conta no Instagram.

Em terceiro lugar na disputa, ficou o candidato do Novo, Odirlei Campiol, que ficou com 12,89% dos votos. Em quarto lugar, Beth Colombo, do Republicanos, obteve 10,49%.