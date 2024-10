Em clima tranquilo, apoiadores de Sebastião Melo acompanham início da apuração de votos

Apoiadores e aliados do candidato à reeleição à prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), começaram a acompanhar a apuração de votos no comitê central de campanha da coligação do atual prefeito.



Às 17h50min deste domingo, o galpão com espaço para cerca de 1,5 mil pessoas foi pouco ocupado neste início de contabilização dos votos, tendo em vista que Melo deve chegar ao local apenas após o resultado.

O clima no comitê era de tranquilidade com o desempenho do atual prefeito da Capital nas urnas. “Disputa bastante difícil, mas expectativa de ganhar no primeiro turno e com pequeníssima vantagem, se for o caso”, disse Valmor Fransiscatto, servidor público do município.