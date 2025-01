JC Te Lembra: reforma administrativa aprovada, indicação ao Oscar e decretos de Trump

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

aprovou nesta semana projetos de autoria do prefeito Sebastião Melo A Câmara de Porto Alegre, como a reforma administrativa e a extinção da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). Já a votação sobre as alterações no conselho do Dmae foi novamente adiada.

2024 com um aumento de 48% nos pedidos de recuperação judicial Rio Grande do Sul fechou, ao mesmo tempo, mais empresas também encerraram processos.

menor cotação desde novembro de 2024 O dólar atingiu, nesta semana, a, fechando, pela primeira vez no ano, abaixo de R$ 6, em R$ 5,94.

vetos do presidente Lula a trechos do Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag) Ostêm gerado entraves entre o governo federal e o do Rio Grande do Sul. Por enquanto, o governo gaúcho considera que as atuais condições tornam o novo programa pior que o atual.

filme Ainda Estou Aqui foi indicado a premiação do Oscar nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz, pelo trabalho de Fernanda Torres.