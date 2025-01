Câmara de Porto Alegre extingue Fasc, mas adia novamente votação sobre mudanças no Dmae

Os vereadores de Porto Alegre se reuniram novamente em sessão extraordinária nesta quinta-feira (23) para retomar a votação do pacote de projetos enviado por Sebastião Melo (MDB) no início do mês. Foram aprovados com tranquilidade os projetos de reforma administrativa e extinção da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). Entretanto, a decisão sobre as alterações no conselho do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) foi novamente adiada por uma liminar judicial.

A extinção da Fasc foi a primeira matéria a entrar em pauta no Parlamento. Com um acordo obtido entre o bloco de oposição, representado pelas vereadoras Grazi Oliveira (PSOL) e Juliana Souza), e o Executivo, foram anexados ao projeto dois textos retificativos que alteraram a versão original. Assim, os 12 parlamentares vinculados a partidos de esquerda optaram por se abster da votação ao invés de irem na contramão da matéria. Os outros 23 parlamentares garantiram a aprovação do projeto.

Com os textos retificativos foram duas as principais alterações. Em primeiro lugar, buscou-se dar mais segurança aos atuais servidores da Fasc, garantindo que eles seriam incorporados nos quadros funcionais da Secretaria de Assistência Social, criada na reforma administrativa. Além disso, o Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social ficarão vinculados à pasta, que irá gerir os recursos. As atividades da área serão orientadas pela Lei Orgânica da Assistência Social, pelo Sistema Único de Assistência Social e por demais normativas voltadas ao assunto.

Em seguida, com um placar semelhante, foi aprovada a reforma administrativa. Dessa vez, 23 vereadores votaram favoravelmente e o bloco da oposição foi contrário ao projeto. Com isso, será criada a já citada pasta de Assistência Social, que absorverá as atividades da Fasc, que antes era vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Outra novidade será a Secretaria-Geral de Governo, a ser ocupada pelo atual chefe de gabinete de Melo, André Coronel. Sob seu guarda-chuva, ficarão o Gabinete da Causa Animal, a Defesa Civil e a área de Inovação. Outras funções da pasta, que deverá funcionar nos moldes de uma casa civil, são a interlocução entre o Executivo e o Legislativo e entre as demais secretarias de governo.

Por outro lado, foram extintas as duas secretarias extraordinárias que ainda estavam em funcionamento: a do Trabalho e Qualificação Profissional e a de Modernização e Gestão de Projetos. Também foi extinta a pasta de Habitação e Regularização Fundiária, cujas demandas passarão a ser exclusivamente do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), chefiado por André Machado (PP). Esta última alteração recebeu críticas do bloco de oposição que acusou a gestão de Melo de não dar relevância às pautas de moradia.