Entenda a reforma administrativa proposta por Sebastião Melo

Reeleito para comandar a prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) quer começar o segundo mandato arrumando a casa. Assim, propôs à Câmara Municipal uma reforma administrativa, na qual extingue algumas secretarias enquanto cria outras e renomeia pastas existentes. O projeto teve sua tramitação acelerada ao longo desta semana e está pronto para ser votado em plenário na quinta-feira (23) durante sessão extraordinária do Legislativo.

Entre as novidades, está a Secretaria de Assistência Social, que absorverá as demandas da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), cuja extinção está prevista em outro projeto do pacote encaminhado por Melo ao Parlamento. Além disso, deverá ser criada uma Secretaria-Geral de Governo, que funcionará de maneira semelhante à Casa Civil dos governos estaduais e federais. "Isso vai dar uma condição de aliviar um pouco o gabinete do prefeito, para governar um pouco o governo", justificou Melo à reportagem.

Junto à Secretaria-Geral, ficará a responsabilidade de realizar a interlocução do Executivo junto à Câmara Municipal. A pasta também absorverá a Defesa Civil, a Inovação e o Gabinete da Causa Animal. Seu titular será André Coronel, aliado de Melo que coordenou a transição entre os seus dois mandatos e que hoje atua como chefe de gabinete do prefeito.

Por outro lado, será extinta a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária. As demandas da área ficarão por conta do já existente Departamento Municipal de Habitação (Demhab). Outras áreas que deixarão de existir são as pastas extraordinárias do Trabalho e Qualificação Profissional e de Modernização e Gestão de Projetos.

Coronel considera que as mudanças eram necessárias, principalmente, para evitar o sombreamento de algumas pastas por outras. O governo acreditava que esse problema existia entre a Fasc e a Secretaria de Desenvolvimento Social (que, com a reforma, será denominada Secretaria de Desenvolvimento Humano), assim como com o Demhab e a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária.

“Por determinação do Melo, propomos uma série de mudanças administrativas para modernizar a dinâmica dos fluxos dos processos, das decisões e poder também otimizar recursos humanos e secretarias, buscando a eficiência do serviço municipal”, explicou Coronel. De acordo com ele, as mudanças objetivam também diminuir o tempo de tomada de decisão da prefeitura e ampliar a transversalidade entre as secretarias.

Confira a nova estrutura administrativa proposta

Pastas criadas

Secretaria Geral de Governo

Secretaria Municipal de Assistência Social

Pastas extintas

Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (Smharf)

Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc)

Secretaria Extraordinária do Trabalho e Qualificação Profissional

Secretaria Extraordinária de Modernização e Gestão de Projetos

Pastas renomeadas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Eventos e Turismo (ex-Desenvolvimento Econômico e Turismo)

Secretaria Municipal da Inclusão e Desenvolvimento Humano (ex-Desenvolvimento Social)

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (ex-Planejamento e Assuntos Estratégicos)

Secretaria Municipal de Governança Cidadã e Desenvolvimento Rural (ex-Governança Local e Coordenação Política)

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (ex-Esporte, Lazer e Juventude)

Secretaria Municipal da Cultura (ex-Cultura e Economia Criativa)

Inalteradas

Secretaria Municipal da Fazenda;

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Secretaria Municipal de Parcerias

Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria

Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal da Saúde

Secretaria Municipal de Segurança

Procuradoria-Geral do Município (PGM)

Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae)

Departamento Municipal de Habitação (Demhab)

Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU)

Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC)

Procempa

Previmpa