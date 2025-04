JC Te Lembra: demissão de Quinteros, Leite de saída do PSDB e Páscoa

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.





Devido à Páscoa, feiras do peixe estão espalhadas por diversas cidades do Rio Grande do Sul, assim como aqui noUm dos principais destaques na Capital foi o anúncio do prefeito Sebastião Melo aos vereadores de que o projeto dol.O RS registrouno primeiro trimestre. Foram mais de 84 mil novos empreendimentos.Um assunto que dominou Brasília foi sobre a suspensão dos processos deno STF.O Ministério da Fazendas do Rio Grande do Sul.Já na esfera política, o governadoresteve no foco devido a sua suposta saída do PSDB.Nos esportes, após a derrota do Grêmio para o Mirassol, o