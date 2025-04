RS tem recorde de abertura de empresas no primeiro trimestre de 2025

O Rio Grande do Sul registrou a abertura de 84.505 novos empreendimentos nos primeiros três meses de 2025. O índice é o maior para um primeiro trimestre desde a primeira divulgação dos dados, realizada em 2003. O levantamento e a sistematização das informações é realizado anualmente pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

O mês que mais contabilizou abertura de empresas foi janeiro, quando foram inaugurados 33.144 novos empreendimentos. Em seguida, está fevereiro, com 26.157, e, por fim, março, que contabilizou 25.204. O primeiro bimestre do ano, que puxou o crescimento de novos negócios, também foi recordista, consolidando o maior número de empresas abertas no mesmo período dos últimos 10 anos (59.301 na soma).

O crescimento foi impulsionado, principalmente, pelo setor de serviços, que representou 73% dos novos empreendimentos. Menos expressivos, estão o segmento de comércio (19% do total) e a indústria (8% do total).

Em relação ao primeiro trimestre de 2024, o crescimento na abertura de empresas para o mesmo período de 2024 foi de 27,65%. O número de empresas abertas nos três primeiros meses de cada ano tem aumentado constantemente desde 2023.

Já o intervalo com o crescimento mais acelerado desde a primeira divulgação dos dados em 2003 pode ser observado ao comparar os dados do primeiro trimestre de 2009 e o de 2010, quando os novos negócios ampliaram em 52,51%, passando de 11.808 para 18.008. Desde então, os números praticamente quintuplicaram.

Os fatores para o volume recorde de empreendimentos abertos no primeiro trimestre de 2024 são difusos, de acordo com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo. “Acho que um dos motivos é a melhora do ambiente de negócios nos últimos anos em cima de ações que o governo do Estado conseguiu implementar junto com a sociedade. Fizemos reformas e retomamos a capacidade de investimentos. Também aumentamos os indicadores de segurança pública, educação e infraestrutura. Somado a tudo isso, conseguimos facilitar os negócios pelo Tudo Fácil Empresas”, avalia.

A expectativa do secretário é de que os índices sigam crescendo nos próximos meses como reflexo das iniciativas mencionadas. Entre elas, cita também as concessões e privatizações realizadas pelo governo estadual nos últimos anos. Para Polo, essas mudanças possibilitaram a atração de investimentos ao Rio Grande do Sul.

Em uma perspectiva semelhante sobre o ambiente de negócios, presidente da JucisRS, Lauren Momback Mazzardo, ressalta que este recorde é reflexo dos projetos em parceria com o governo do Estado e secretarias para desburocratização na abertura de empresas. “O Tudo Fácil Empresas (TFE) é um programa que permite que o empreendedor abra seu empreendimento de baixo risco em até 10 minutos e de forma totalmente gratuita”, elogiou em nota encaminhada à reportagem.

Enquanto isso, o vice-presidente de Micro e Pequena Empresa da Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul), Douglas Winter Chiechowiez, considera difícil analisar os dados sem a discriminação do porte dos empreendimentos. Entretanto, apresenta uma hipótese para justificar o crescimento na abertura de empresas relacionada à situação econômica do País e ao mundo do trabalho contemporâneo.

“O que a gente percebe é que tem muitas pessoas partindo para o empreendedorismo por necessidade. Existe um movimento de ‘pejotização’ e terceirização do trabalho. Então, as pessoas acabam tendo que se regulamentar para poder ter ganhos. Há um movimento de empreendedorismo, sim, mas também um de abertura de negócios por necessidade de regularização. Além disso, muitas cidades desburocratizaram a abertura de empresas, e isso é também reflexo disso”, pontuou Chiechowiez.