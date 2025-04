Gustavo Quinteros é demitido e não é mais técnico do Grêmio

Chegou ao fim a “Era Quinteros” no Grêmio. O técnico foi demitido ainda nesta quarta-feira (16), após a derrota por 4 a 1 sofrida para o Mirassol, em São Paulo, pelo Brasileirão. Com um pouco mais de três meses como líder da casamata tricolor, a sequência de resultados e atuações ruins nos últimos jogos somados à goleada sofrida no Interior de São Paulo, tornou a relação entre clube e treinador insustentável.

LEIA TAMBÉM: Grêmio sofre goleada para o Mirassol pelo Brasileirão e se aproxima do Z-4.



“Posso assegurar que os treinos eram muito bons, os jogadores estavam satisfeitos com o nível de treino. Mas acontece que, infelizmente, as coisas não estavam acontecendo dentro de campo”, justificou o presidente Alberto Guerra.



Para assumir o cargo, o nome de Mano Menezes circula com grande força entre os torcedores, mas não há sondagens confirmadas. O próximo compromisso do Tricolor é nada mais nada menos que o clássico GreNal. No próximo sábado, às 21h, a equipe gremista enfrenta o maior rival, na Arena e a tendência é que o técnico interino James Freitas assuma o comando na beira do campo. “Posso assegurar que os treinos eram muito bons, os jogadores estavam satisfeitos com o nível de treino. Mas acontece que, infelizmente,, justificou o presidente Alberto Guerra.Para assumir o cargo,, mas não há sondagens confirmadas. O próximo compromisso do Tricolor é nada mais nada menos que o clássico GreNal. No próximo sábado, às 21h, a equipe gremista enfrenta o maior rival, na Arena e a tendência é que o técnico interino