Grêmio sofre goleada para o Mirassol pelo Brasileirão e entra no Z-4

A cada jogo que passa, a pressão sob a comissão técnica aumenta. O Grêmio foi goleado por 4 a 1 para o Mirassol na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro em mais uma partida muito ruim da equipe do técnico Gustavo Quinteros, que se vê em seu momento de maior risco no cargo. O Tricolor não teve poder de reação na partida desta quarta-feira (16), no estádio Campos Maia, no Interior paulista, e chegou à sua terceira derrota seguida no Brasileirão e adentrou na zona de rebaixamento.

Assim como foi contra o Flamengo na rodada passada, o GrêmioAos dois minutos de partida, Daniel Borges limpou Villasanti e acertou um belo chute de fora da área com a perna canhota e tirou o zero do placar. O lateral-direito colocou o Mirassol na frente eA abertura do placar para os mandantes não fez com que o time de Quinteros tentasse situações. Pelo contrário. A equipe do Interior Paulista colocou a bola no chão e aos 18 minutos, Gabriel recebeu livre cara a cara com Volpi, limpou o goleiro e foi derrubado quando estava com o gol aberto, sofrendo a penalidade. Na cobrança,O restante do primeiro tempo foi. O Leão teve as principais chances de modificar, de novo, o marcador com Fabrício Daniel aos 37 minutos - o atacante recebeu livre e chutou rasteiro rente à trave gremista e Reinaldo aos 43, obrigando Volpi defender um potente chute do ex-Grêmio. O Tricolor até esboçou perigo ao gol de Muralha em uma finalização de João Pedro defendida pelo goleiro, aos 49.A segunda etapa foi marcada por uma imposição gremista. Logo aos sete minutos, Amuzu arriscou uma perigosa finalização que passou perto da trave do time paulista. A próxima chance de perigo gremista veio com o jovem Alysson, aos 24, na qual o jovem de 18 anos arriscou um arremate que se não fosse o desvio da zaga para fora, o destino seria outro. Em seguida, a principal chance do Tricolor. Após cobrança de escanteio, Jemerson cabeceou na pequena área em cheio na trave.A máxima do futebol afirma: quem não faz, leva.. Aos 32 minutos, em cobrança perfeita de falta, o ex-atleta tricolor fez o seu segundo gol no jogo.