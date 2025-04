GreNal 447 é mais um capítulo nas marcas de invencibilidade do clássico

Mais um capítulo da rivalidade Gre-Nal se aproxima em Porto Alegre. O clássico 447, marcado para o sábado de Aleluia (19), às 21h, na Arena. Válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo detém pitadas extras de tensão pela disparidade entre o momento das equipes, evidenciado na final do Campeonato Gaúcho, na qual o Colorado sagrou-se campeão com uma vitória neste mesmo palco, no jogo de ida, e o empate na volta, no Beira-Rio.

A memória do torcedor gremista, portanto, remete a uma partida atípica. São raros os momentos em que o rival é superior em seu domínio. Ademais, o público modesto nos últimos jogos, por conta do momento vivido, coloca sob dúvida a casa cheia no sábado, ao contrário do que foi o espetáculo na decisão estadual. O feriado também joga contra, já que serão quatro dias seguidos nesta Páscoa e o fluxo para fora da cidade deve ser grande.

adiantou a venda dos ingressos para o público geral de quinta para quarta à tarde Pouco antes do anúncio, cerca de três mil sócios já haviam garantido presença através da compra de bilhetes. Mesmo assim, Gre-Nal é Gre-Nal e a expectativa segue por um grande público para reverter a sequência negativa do Tricolor perante seu maior rival. Ciente desses fatores, a Arena Porto-Alegrense

Rival esse que aproveita o grande momento vivido sob o comando de Roger Machado. Foi dele a responsabilidade de tirar o clube da fila de títulos — Gauchão não vinha desde 2016 — e, com ele, o Inter mantém uma superioridade que já dura quase dois anos no confronto direto. São sete clássicos sem perder, com cinco vitórias e dois empates. A última derrota foi no dia 21 de maio de 2023, por 3 a 1, na Arena.

E sobre invencibilidades, o Colorado pode devolver uma batida recente que marcou o duelo. Entre 2018 e 2020, foram 11 jogos, seis vitórias gremistas e cinco empates. A marca foi quebrada no Gre-Nal do dia 24 de janeiro de 2021, pela 32ª rodada do Brasileirão, que virou o ano por conta da pandemia. Foi no Beira-Rio, com a virada para 2 a 1 nos acréscimos. Agora, restam quatro partidas e uma longa estrada a ser percorrida. A tendência é que os gaúchos só se enfrentem pelo Nacional, ainda que um duelo na Copa do Brasil seja possível.

Na história, o Inter está muito longe da maior invencibilidade no clássico. O lado bom para os colorados é que a marca já os pertence. Na década de 1970, recheada de glórias para o clube, o Alvirrubro ficou 17 jogos sem perder, entre 1971 a 1975, com dez vitórias e sete empates. Já o Grêmio quase igualou seu recorde quatro anos atrás. A maior sequência tricolor foi de 13 clássicos, entre 1999 e 2002, com oito vitórias e cinco empates.