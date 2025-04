Em cerimônia, D'alessandro anuncia criação do Instituto Lance de Craque

A sede da Fundação Pão dos Pobres foi palco, nesta segunda-feira (14), de importantes revelações que englobam a assistência social de crianças e adolescentes. Em um evento que, inicialmente, parecia ser unicamente para prestações de contas referente ao jogo do Lance de Craque que ocorreu em dezembro do ano passado, foi, também, apresentado a criação do Instituto Lance de Craque.

“É uma honra poder ter passado por tantos Lances de Craque. Era a hora de dar mais um passo, um passo gigante. O instituto vem para fazer mais. É muito genuíno. Vem para encaminhar e ajudar e não ser só um jogo, mas para ajudar crianças e pessoas em situação difícil”, disse o presidente do Insituto e idealizador do projeto, Andrés D'alessandro.

O Instituto é um projeto em conjunto com o Pão dos Pobres. Com princípios alinhados à uma associação sem fins lucrativos, sem cunho político ou partidário. O objetivo é apresentar outras soluções de vida para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, no âmbito do esporte e da cultura. Isto se dará através de programas de desenvolvimento e assistência social nessas áreas. São propostas de continuidade que se desenvolverão ao longo do tempo.

As ideias do projeto se baseiam no esporte como ferramenta de desenvolvimento social de crianças e adolescentes. Na qual, inseri-las em um ambiente saudável e que as possibilita um leque de opções para seguir na vida, é fundamental. “É poder dar suporte e mostrar um caminho que eles podem trabalhar e ser alguém na vida. Podem fazer seu caminho de múltiplas formas”, afirmou D'alessandro.

Um leilão ocorrerá no dia 29 de agosto, no Leopoldina Juvenil, com foco em arrecadar fundos ao Instituto. Conforme adiantou o ex-jogador, objetos pessoais e de grande representatividade dentro do futebol, serão leiloados.

Entre anúncios e empolgações no olhar de quem anunciava as novidades, a questão financeira foi debatida juntamente. Após uma apresentação da Orquestra Jovem do Rio Grande da Fundação Pão dos Pobres, o balanço financeiro do Lance de Craque 2024 foi divulgado.

O jogo teve uma importânica maior do que o normal. O evento ocorreu no final do ano em que o povo gaúcho enfrentou a maior enchente da sua história. Com vidas perdidas e sonhos adiados, o duelo do time de Nenê x D'Alessandro, trouxe uma vitória que extrapolou o resultado do campo.

O total arrecadado foi de R$ 930.306,32. O recorde do evento. Deste valor, estão inclusos R$ 606.507,96 de cotas de patrocinio, R$ 123.798,36 de bilheteria e R$ 200.000,00 vindos do Funcriança e Fundo Idoso.

Estes valores tiveram R$562.159,00 revertidos às instituições contempladas. Sendo R$ 362.159,00 de recursos diretos. Cada insituição recebeu R$ 72.432,00. São elas: Abraçaí, Instituto Combustível da Vida, Associação Anjos Unidos, Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos, Associação Mão Amiga, Sincovat, Instituto do Câncer Infantil e Hospital Geral de Caxias do Sul.