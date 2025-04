Em meio aos preparativos para o Brasileirão, Marlon é apresentado no Grêmio

A derrota para o Flamengo por 2 a 0 não melhorou em nada o ambiente de tensão que já se tinha no CT Luiz Carvalho. O Grêmio finaliza nesta terça-feira (15) a última atividade para o duelo contra o Mirassol, que acontece na quinta-feira, às 19h, no estádio Campos Maia, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em meio aos preparativos para o duelo, o lateral-esquerdo Marlon realizou entrevista coletiva e foi apresentado aos torcedores.

Mesmo sob pressão, foi categoricamente descartada pelo vice-presidente, Alexandre Rossato, a demissão do atual treinador. A confirmação da manutenção da comissão técnica ocorre no momento de maior insatisfação da torcida com o trabalho do boliviano.

Com o aval da direção, Quinteros inicia a semana que pode ser o divisor de águas da sua relação com o Tricolor. Com duas derrotas seguidas no Brasileirão - Ceará e Flamengo -, pontuar contra o Mirassol e no clássico Gre-Nal torna-se inegociável.

Ocupando a 13ª colocação do campeonato com três pontos, o comandante sabe que sua equipe está devendo desempenho e trata o duelo contra os paulistas como uma oportunidade de crescer na competição. “Temos que buscar na quarta-feira (contra o Mirassol) os três pontos e jogar bem, para não perder as posições que temos como objetivo”, disse.

Para o confronto, o líder da casamata tricolor contará com novidades e ausências. O jogador Rodrigo Ely saiu ainda no primeiro tempo contra o Rubro-Negro por conta de uma lesão no joelho esquerdo, e Jemerson retoma o posto de titular que havia perdido. Em relação a novidades, Kike Olivera deve ser opção ao técnico gremista após ficar de fora contra os cariocas por conta de uma remoção dentária. A outra grata aparição será do novo contratado para a lateral-esquerda, Marlon.

O atleta de 27 anos chegou em Porto Alegre por empréstimo até o final da temporada e treinou normalmente com o restante do elenco. O ex-Cruzeiro se mostrou muito contente em chegar ao Tricolor e já projetou os próximos compromissos da equipe.

“Estou muito feliz em realizar este sonho profissional de estar aqui. (...) Estou aqui há três dias, e já vejo que o trabalho é bem feito. Quarta-feira tem um jogo muito importante contra o Mirassol, que fez um jogo muito bom em Salvador (empatou em 1 a 1 com o Bahia), que tem suas qualidades, e tem potencial”, afirmou.