Marlon é apresentado no Grêmio e declara: 'sempre fui torcedor'

Na tarde desta segunda-feira (14), o lateral-esquerdo Marlon concedeu entrevista coletiva de apresentação no CT Luiz Carvalho. O novo contratado estava no Cruzeiro e assinou um vínculo de empréstimo com o Grêmio até o final da temporada, contendo, ainda, uma cláusula de obrigação de compra obrigatória caso atinja 20 jogos pelo time titular.

Em suas primeiras palavras como jogador gremista, o atleta se mostrou alegre em representar o clube que, segundo o próprio, é torcedor e tem um história familiar com o Tricolor. “Meu falecido avô era gremista. Meu primeiro jogo profissional que eu assisti foi entre Grêmio e Figueirense, no Olímpico, em 2008. Foi a primeira vez que eu vi a Geral. Sempre torci pelo clube”, disse.

Marlon relembrou outros momentos em que ficou próximo de um acerto com o clube gaúcho, sem um desfecho positivo. O lateral diz estar realizando um sonho profissional. "Trabalhei muito por esse momento, já tentei em outras oportunidades vir para cá. É um momento muito bom na minha carreira, estou muito preparado. Vim para somar”, declarou.

O lateral chega em Porto Alegre após um momento conturbado vivido em Minas Gerais. Alvo de muitas críticas por parte da torcida da Raposa, Marlon apresentou tranquilidade e consciência ao tratar do assunto na coletiva e valorizou seu potencial para lidar com o momento ruim. “A gente procura manter a regularidade. Costumo dizer que o que acontece em campo é responsabilidade minha. Não costumo ser um jogador omisso. Por vezes cometi erros em campo, mas sempre tentando fazer o melhor. Sei do meu potencial”, afirmou.

O novo camisa 23 mostrou-se empenhado em reverter o atual momento de pressão que vivem os jogadores e comissão técnica. Além disso, valorizou o trabalho que vem sendo feito no Tricolor e projetou o clássico Gre-Nal, no próximo sábado, às 21h, na Arena.

"Clubes como o Grêmio geram grande expectativa. Eu estou aqui há três dias, e já vejo que o trabalho é bem feito e que o ambiente é muito bom. Sobre o clássico, sabemos que é uma semana distinta, um divisor de águas. Mas quarta tem um jogo muito importante contra o Mirassol que fez um jogo muito bom em Salvador (1 a 1 contra o Bahia), que tem suas qualidades, e tem potencial”, concluiu.