Contra o Palmeiras, Inter inicia sequência de cinco jogos em Porto Alegre

Em meio à maratona de jogos por três competições, o técnico Roger Machado poupou no empate sem gols deste domingo com o Fortaleza e, agora, tem o privilégio de jogar em Porto Alegre os próximos cinco compromissos do Inter. O planejamento segue com o foco no Campeonato Brasileiro e as atividades serão retomadas na terça, de olho no Palmeiras. O grupo se reapresenta pela manhã, no CT Parque Gigante, com apenas um treino antes do duelo de quarta, às 19h30min, no Beira-Rio, pela 4ª rodada.

Sem tempo para respirar no calendário até a pausa para o Mundial de Clubes, em junho, os jogos em casa dispensam a necessidade da concentração um dia antes. O comandante cita os benefícios dessa realidade: "O atleta descansa o músculo pela cabeça. Há alguns anos já não faço mais concentrações porque acredito que quanto mais próximo você estiver de casa, com as pessoas que te querem bem, você se recupera melhor", disse na entrevista coletiva, ainda em solo cearense.

A sequência é vista como um motivador manter a invencibilidade da equipe na temporada, hoje em 17 jogos, e se dá pelo Gre-Nal 447, no próximo sábado, na Arena. É a única partida fora de casa. Depois, tem o Nacional, pela Libertadores, o Juventude, pelo Brasileirão, e o Maracanã, do Ceará, pela Copa do Brasil.

Para enfrentar o alviverde paulista, Roger espera contar com mais um reforço do departamento médico, apesar de ter perdido um titular. O zagueiro Victor Gabriel já passou pelo processo de transição ao campo e está quase pronto para voltar a campo. Sua lesão foi muscular, na coxa, no Gre-Nal do título gaúcho, no dia 16 de março. Entretanto, o jovem de 20 anos pode ser guardado para o clássico do final de semana.

Por outro lado, Carbonero saiu ainda no primeiro tempo contra o Leão do Pici, com um problema muscular na posterior da coxa. Ele será reavaliado, mas suas chances de ficar à disposição são mínimas. A briga pela vaga fica entre Vitinho e Bruno Tabata. Por hierarquia, o primeiro deve ser o escolhido, já que o ano de Tabata dentro das quatro linhas começou na quinta, contra o Atlético Nacional — sofreu com problemas musculares desde a pré-temporada.